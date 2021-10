BAJARÁN ÍNDICES DELICTIVOS CON MANDO ÚNICO COORDINADO: JAVIER LAMARQUE

Compartir ! tweet





Durante la sexta edición del Diálogo con Cajeme el Presidente Municipal Javier Lamarque Cano señaló que recientemente se firmó en el Estado el Acuerdo por la Paz, con el fin de establecer un convenio para la implementación de un Mando Único Coordinado en el ámbito de la Seguridad Pública y Protección Ciudadana, cuyo propósito es abatir los índices de delincuencia y de violencia en Sonora y, particularmente, en Cajeme.

En el convenio, dijo, se estipula la provisión de recursos humanos, económicos y materiales a todos los municipios con énfasis en las localidades con situación crítica en materia de seguridad, además de fortalecer la coordinación institucional de las corporaciones de los tres niveles de gobierno para eficientar las acciones de combate a la delincuencia y será dirigido por los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Cuarta Zona Militar.

“Incluso bajo situaciones extraordinarias el Mando Único tomará el control e implementará acciones directas en atención a los focos rojos, los puntos críticos para restablecer la tranquilidad y la paz en los municipios, sin afectar la autonomía local”, manifestó Lamarque Cano.

En otros temas, el Alcalde aclaró que el Ayuntamiento sí brindó apoyo económico por el orden de cinco mil pesos a los padres de familia de la escuela primaria José Vasconcelos y, además, envió unidades de Aquatech para el desazolve del drenaje colapsado; agregó que, dentro de sus posibilidades, la administración está en la mejor disposición de ayudar a los planteles educativos, pese a que sea responsabilidad directa del Gobierno del Estado.

El Presidente Municipal indicó que para inicio de 2022 todos los funcionarios deberán haber cumplido con la ley y presentar la declaración 3 de 3, es decir, la declaración patrimonial, declaración de intereses y comprobante de pago de impuestos, lo que sustenta una mayor trasparencia y honestidad y credibilidad en el actuar de los servidores públicos.

A pregunta expresa sobre los acuerdos que signaron los Alcaldes y el Gobernador con las autoridades tradicionales de la tribu Yaqui, el munícipe reiteró su compromiso de restituir a los pobladores de la Loma de Guamúchil, tradicionalmente pueblo de Cócorit, la parte que les corresponde de la recaudación del dos por ciento del impuesto predial, derivado de la producción agrícola anual en esa comunidad Yaqui y será la misma tribu quien decida en que obras o beneficios sociales se aplicaran.

Aclaró que los otros dos acuerdos que abonan a la cristalización del Plan de Justicia Yaqui, fueron que los ocho pueblos Yaquis sean contemplados en la planeación, ejecución y evaluación de los recursos derivados del Ramo 28 y Ramo 33, así como concretar y formalizar el derecho de vía de la carretera Federal 15, bajo la condición de retirar y desmantelar los actuales bloqueos carreteros, que no son parte de la lucha por el territorio y la defensa del agua de la tribu Yaqui.

Lamarque Cano manifestó que el desarrollo de la industria aeroportuaria, traerá mayores inversiones, sobre todo aprovechando las oportunidades del mercado internacional en materia de mantenimiento de aviones, aviación comercial, centros de transferencia de las aerolíneas, sin descartar el incremento de la aviación comercial y todo eso generando un mayor número de empleos mejor remunerados, lo que contribuirá para que los jóvenes egresados de las universidades no se vean en la necesidad de emigrar para encontrar trabajo.

Además, dijo, se analizan las estrategias para detonar la industria, lo que podría funcionar como puerta de entrada para la recepción de materia prima y de salida para productos terminados, a fin de que la mercancía producida salga embarcada a su punto de destino cumpliendo ahí mismo los requisitos aduaneros de ingreso y salida, entre otras condiciones de beneficio para todos los cajemenses y los habitantes de la región sur de Sonora.

En cuanto al proyecto de ciclovía iniciado por la administración saliente, Lamarque Cano mencionó que este no procederá por los riegos que implica, y en vez de ello, el tramo de la obra empezada servirá para ampliar la prolongación Ostimuri y así brindar mayor movilidad y seguridad al tránsito vehicular.

Por último, añadió que continúan las acciones del bacheo emergente, haciéndolo de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas, es decir, realizar el perfilado, escarbar y limpiar el área donde está el bache, compactar la tierra, colocar la liga y el asfalto para luego compactarlo debidamente, con el fin de que sea un trabajo de mayor durabilidad y se eviten daños y molestias a la ciudadanía, indicó el Presidente Municipal.

Sobre el mismo tema, dijo que se llevan a cabo licitaciones con algunas empresas para obras de bacheo y recarpete