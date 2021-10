Fiscalía CDMX interpone 10 denuncias por colapso en L12; acusa a Enrique Horcasitas por homicidio

Compartir ! tweet





La Fiscalía capitalina acusó a Enrique Horcasitas, exdirector del ‘Proyecto Metro’, por homicidio culposo, derivado del colapso de la L12

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México interpuso 10 denuncias por el colapso del pasado 3 de mayo en la Línea 12 del Metro que dejó un saldo de 26 personas muertas.

Entre las personas señaladas se encuentra Enrique Horcasitas, exdirector del denominado ‘Proyecto Metro’, a quien se señala por homicidio culposo, lesiones culposas y daños en propiedad ajena culposo.

La firma Regino Abogados confirmó en conferencia de prensa la presentación de las denuncias y detalló que la audiencia inicial por la acusación contra Horcasitas será el 25 de octubre a las 10:30 h.

El despacho aseguró que Enrique Horcasitas y otras cuatro de las personas señaladas, que son sus clientes, son inocentes y que no tuvieron relación con el colapso en la Línea 12.

Vamos a comparecer, por supuesto, porque tenemos la certeza y la razón. Son inocentes, no tienen responsabilidad en los hechos que se les pretenden atribuir”, dijo.

Posteriormente, la Fiscalía capitalina confirmó que se presentaron las denuncias.

Las acusaciones se revelan después de que la FGJ-CDMX expuso el jueves pasado los resultados de su peritaje, que asegura que el accidente ocurrió por “deficiencias” en la construcción y el diseño de la Línea 12 que no podían detectarse por el mantenimiento.

El despacho añadió que en conjunto con el Colectivo por la Seguridad en el Metro denunciará al exjefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera y el exdirector del Metro, Jorge Gaviño.

Asimismo se interpondrán denuncias contra la también exdirectora del Metro, Florencia Serranía, y el actual secretario de Obras de la Ciudad de México, Jesús Esteva.

Se puede llegar a un acuerdo reparatorio siempre y cuando las personas responsables, realmente responsables, paguen la reparación del daño. Al día de hoy las víctimas no han recibido pago de reparación de daño alguno”, indicó Regino Abogados.

