Tronó la bomba en el PRI: cuatro expresidente del Partido, Manlio entre ellos, llaman a rechazar contrarreforma eléctrica de AMLO

Sacudirá al PRI postura de ex líderes, afirma Monreal, que acá entre nos tampoco apoya esa nefasta contrarreforma eléctrica

Rompieron AMLO y su amigo Pedro Haces? Dice el líder de la CATEM que su organización no tiene nada que ver con el paro y violencia en Dos Bocas

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

En un panel de cuatro exprepresidentes nacionales del PRI, Manlio Fabio Beltrones entre ellos, fue rotundo en rechazo a la contrarreforma eléctrica.

Y en ese sentido le enviaron un claro mensaje a Alito Moreno que haga lo mismo, pues el PRI quedaría como satélite de Morena y muy desprestigiado.

En la entrevista del Reforma, Beltrones expuso claramente los graves económicos y generación de energía eléctrica; es una posición técnica y no política.

No es posible regresar al pasado con esa contrarreforma eléctrica que es “estatista”, coincidieron.

Hay que resaltar la valentía de Manlio para ese posicionamiento que en Palacio Nacional lo verán como un desafío a AMLO.

Por cierto, el senador y líder de la mayoría de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que la postura de los cuatro expresidentes del PRI sacudirá a ese partido.

Aquí entre nos, Monreal no es afecto a esa contrarreforma eléctrica.

Por otra parte nunca se iba a pensar la ingratitud de AMLO a su gran y leal amigo y líder de la CATEM, Pedro Haces, de señalarlo estar detrás del paro de trabajadores en la obra de construcción de la refinería de Dos Bocas.

Muy extrañado a lo señalado por el Presidente, le dijo que eso no era cierto, pero así el Peje, ingrato y malagradecido con sus amigos.

El líder de la CATEM es quien siempre le llevaba de gente el Zócalo cuando el tabasqueño le pedía llenar con gente y recursos económicos.

EXPLICA AMLO LO DE LA “NIEVE”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó como una “exageración” la petición del alcalde Toño Astiazarán de 6 mil millones de pesos (mmdp) para tapar baches en Hermosillo.

Desde el pasado 13 de octubre AMLO sacó el tema en la conferencia mañanera porque considera que es mucho dinero solo para tapar baches en Hermosillo, Sonora.

López Obrador dijo en la mañanera del 18 de octubre que el presupuesto total de Hermosillo es de 4 mmdp, por lo que pedir 6 mmdp solo para baches es una “desproporción”.

“Me pareció una desproporción de su parte del presupuesto del municipio de Hermosillo. Solo debe ser de 4 mil millones y ¿Cómo va a pedir 6 mil millones nada más para tapar los baches?”.

Sea lo que sea, AMLO se vio muy mal con esa ofensa, no al Tono, sino a Hermosillo.