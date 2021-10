Vacuna a los de 12 a 17, en el primer trimestre de 2022, prevé Salud

Compartir ! tweet





Ciudad de México. La vacunación a menores de 12 a 17 años de edad contra el Covid-19 se llevará a cabo en el primer trimestre del próximo año, informó el secretario de Salud, Jorge Alcocer, en breve entrevista, luego de su comparecencia en el Senado.

Antes, comentó a los senadores de la Comisión de Salud que hasta el momento los menores no han sido vacunados, “no por necedad”, sino con base en la opinión de un grupo asesor ligado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que hay que esperar hasta definir si alguno de los biológicos aprobados podría limitar el desarrollo natural de su sistema innumológico para enfrentar otras enfermedades.

Detalló que el sistema inmunológico cambia a partir de los 25 años de edad, pero de los 12 a los 17 tiene todavía la capacidad de responder ante el virus, excepto cuanto existe alguna enfermedad agregada. Por ello, a los menores con alguna comorbilidad se les va a aplicar la vacuna contra el Covid-19. “A ellos sí los protegemos, les ayuda para la respuesta inmune natural”.

El titular de la Secretaría de Salud (Ssa) detalló que “una vacuna produce anticuerpos y otras cosas, y eso lo genera también el sistema inmune normal en el individuo que no requiere la vacuna”.

De ahí que “en este momento los que menos la requieren son precisamente los niños de 12 a 17 años”. La única vacuna aprobada para los menores en este momento por la OMS, precisó, es la de Pfizer, “que está todavía para poderse determinar. Tenemos que estar atentos a esa evolución”.

Si le preguntaran, detalló, si a su nieto lo vacunan ahora, respondería que no. “No a esa edad, hasta no saber, y esto lo vamos a empezar a definir igual que la tercera dosis –que también está en discusión– a partir del siguiente año, se estima que en el primer trimestre de 2022, y esa es la razón”.

Tercera ola, en descenso

Durante la comparecencia, el titular de la Ssa defendió la estrategia del gobierno federal en materia sanitaria, frente a críticas de senadores de PRI y PAN que pusieron en duda la eficacia del control del Covid-19. El funcionario resaltó que la tercera ola de la pandemia “claramente está en descenso”, sólo una entidad está en semáforo naranja.

“Llevamos 11 semanas consecutivas en descenso sostenido de todos los indicadores de la pandemia y hasta el momento tenemos una reducción general de 78 por ciento en la ocupación hospitalaria, lo que es un buen indicador para la normalización de la actividad productiva, educativa y social del país.”

Alcocer reconoció que es poco probable que esta tercera ola sea la última etapa de la pandemia, pero 25 entidades del país tienen ya vacunada a toda su población adulta. En total, 67 millones 950 mil 153 personas han recibido al menos una dosis.

Ello significa, dijo, que se ha inmunizado a tres de cada cuatro adultos del país y la “instrucción presidencial pasará del papel a la realidad en los próximos días”, con el propósito de llegar al invierno más protegidos.

Desde el inicio, el funcionario federal aclaró que él no hace política, se centra en cumplir la encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador de llevar la salud a todos los mexicanos y no entra tampoco en polémicas, pero refutó el señalamiento de la priísta Nuvia Mayorga en el sentido de que hay “indiferencia” del gobierno federal y existe un grave desabasto de medicamentos; así como lo dicho por la panista Xóchitl Gálvez respecto a que se incrementó el número de mexicanos sin acceso a la atención médica.

Dio una amplia explicación, llena de cifras, sobre la lucha para enfrentar el Covid-19 que emprendió el gobierno federal, en un contexto de infraestructura hospitalaria en crisis, con escasez de médicos, y resaltó que la salud en México no está fragmentada, sino en vías de integración, ya que se están sentando las bases “para no hablar del IMSS, del Issste, de la atención en tal o cual institución, sino que una sola va a regir la salud de los mexicanos”.

Tomado de La Jornada.