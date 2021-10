Dueños de autos ‘chocolate’ pagarán 2 mil 500 pesos para regularización

Compartir ! tweet





La regularización de los autos conocidos como chocolate tiene como fin generar un registro y garantizar que no se utilicen en actos delictivos

El costo del registro y regularización de cada vehículo conocido como autos chocolate será de 2 mil 500 pesos, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los hacemos porque se necesita tener control, saber quiénes tienen en posesión esos vehículos, porque se usan esos vehículos muchas veces para cometer ilícitos y no se tiene registro adecuado, entonces, es un asunto también de seguridad, se va a hacer un registro de todos estos vehículos”, explicó López Obrador.

Desde Mexicali, donde se inauguró un cuartel de la Guardia Nacional, el mandatario federal explicó además que el dinero que se obtenga del pago de derechos por la regularización de los automóviles que fueron importados irregularmente desde los Estados Unidos, se utilizará en el bacheo de las ciudades de Baja California.

López Obrador dijo que el recurso que se obtenga no pasará por el gobierno federal, sino que irá directamente al gobierno del estado y a los ayuntamientos de Baja California.

“Esa cooperación le va a quedar al estado, no va a ser para la federación. El acuerdo es que todo lo que se recaude por el pago de ese derecho le queda al estado de Baja California y a los municipios, con el compromiso, eso sí, de que ese dinero se destine a resolver el problema de los baches, nada más para eso. Que ese recurso sea para que no haya baches en las ciudades”, puntualizó el titular del Ejecutivo.

El acuerdo para regular los autos lo firmará el titular del Ejecutivo en Tijuana este sábado.