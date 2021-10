Senadora por Morena critica a oposición por buscar vacunación de menores

Compartir ! tweet





La senadora por Morena, Antares Vázquez, arremetió contra “quienes hoy prefieren estar litigando en tribunales” la vacunación contra COVID-19 de menores

Durante la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, la legisladora sentenció que los cambios sociales no se dan de un día para otro y cuestionó que la creencia de la derecha de que durante su periodo al frente del Gobierno el sistema de salud pública fuera “de primer mundo”.

Vázquez Alatorre arremetió contra “quienes hoy prefieren estar litigando en tribunales” la vacunación contra COVID-19 de menores de edad.

Expuso que buscar la inmunización de niños y adolescentes es desconocer los criterios científicos de bioseguridad para conocer los riesgos a los que se expondría a los menores.

No hay evidencia científica en el mundo que respalde el uso de estas vacunas, en la mayoría de ellas”, aseguró.

Cabe destacar que el pasado 12 de octubre un juez federal ordenó al Gobierno de México vacunar contra COVID-19 a todos los adolescentes de entre 12 y 17 años.

El juez argumentó que los menores deben ser considerados población vulnerable frente al COVID-19 debido a su variante Delta y ante el regreso a clases presenciales.

Dos días después, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó la resolución judicial, alegando que se trata de un amparo no “definitivo”.

El primer mandatario añadió que en caso de proceder se respetará lo que dicte el juez, pero adelantó que se acudirá a la instancia pertinente para “aclarar”.

No es que no se quiera aplicar también la vacuna a los menores. Es que no hay una recomendación médica en ese sentido. Todavía no definen”, subrayó.

