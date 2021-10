Compartir ! tweet





“Jalón de orejas” del GPPAN al ejecutivo estatal para que vaya a fondo en las auditorías al gobierno anterior

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Muy fuertes se pusieron los diputados del GPPAN para ir a fondo en la cuenta publica del gobierno anterior.

Como preocupante, calificó el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional los resultados de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado respecto al 2020, donde se detectaron graves problemas en la gestión como la nula disciplina financiera, incumplimiento a las leyes, manejo irresponsable de la deuda pública, falta de liquidez y nula aplicación de los criterios que establece el presupuesto.

“Para nosotros la cuenta pública del Gobierno del Estado está reprobada, vemos que han incumplido la Ley de Disciplina Financiera”, señalo el coordinador de la fracción Ernesto “Kiko” Munro.

Si bien es cierto que el 2020, se vivió la pandemia por COVID-19, la administración 2015-2021 contó con autorización del Congreso para disponer de un crédito de 1300 mdp de los cuales se destinaron $97,000,000 a salud para la atención de la pandemia; incumpliendo y cayendo en varias irregularidades en el uso de los recursos públicos por parte de esta entidad ya que no fueron eficientes, eficaces ni transparentes en su totalidad. Como por ejemplo en la adquisición de equipo médico al otorgarse a una empresa un anticipo de $89,088,000 obligándose está a entregar en un plazo no mayor a 7 días hábiles el equipo, lo cual no ocurrió.

Se pudo observar de manera lamentable que en el rubro de obras o proyectos de inversión, 744 que contaban con un presupuesto original de $1,451,842,426 autorizado por parte del Congreso del Estado por diversos motivos no fueron ejecutados. Los más afectados fueron los municipios, al no percibir de manera puntual o nula sus participaciones federales, lo que los llevo a un desequilibrio financiero, siendo alrededor de 66 municipios los más afectados.

En el caso de la deuda del Gobierno del Estado existe un crecimiento desde el ejercicio 2016, donde muestra un resultado de 64.2% y al cierre del ejercicio 2020 fue de 115.8%.

El Grupo Parlamentario del PAN en voz de los legisladores Ernesto “Kiko” Munro, Alejandra López Noriega, Sagrario Montaño y Armando Gutiérrez no respaldaran un comportamiento del gasto que incurre en desequilibrios en las finanzas estatales y que no cumple con la ley.

Lo que queda claro es un desorden por parte del ejecutivo en el manejo de las finanzas públicas, una administración donde prevaleció el derroche en el gasto corriente y la reducción en el gasto de inversión en obras públicas necesarias para los sonorenses.

“Sonora no va por buen camino, hoy lo hemos dejado claro el Grupo Parlamentario del PAN. Nuestros municipios están abandonados a su suerte en el tema financiero, de seguridad pública y salud; y el Ejecutivo Estatal ha sido omiso de ese apoyo, por ello; queremos que las cosas mejoren, así mismo pedimos una corresponsabilidad y solicitamos de la manera más atenta al ejecutivo que ponga orden en la gestión financiera y el endeudamiento del Estado y se deje de malgastar el recurso de los sonorenses”.

Y por si eso fuera poco, la coordinadora de la bancada de Morena, Ernestina Castro Quintero, de plano rechazó la cuenta publica del gobierno de Claudia Pavlovich.

La Fracción Parlamentaria del MORENA, rechazó el manejo del ejercicio fiscal 2020 por parte del gobierno saliente y llamó a indagar y llevar a cabo las acciones que la ley exige para una total aclaración y deslinde de responsabilidades de probables desvío millonario de recursos producto de la venta de inmuebles.

En el marco de la sesión del pleno en el Congreso, donde se analizó el tema de la cuenta pública 2020 aprobada por la Comisión de Fiscalización, Ernestina Castro Valenzuela, reconoció el trabajo realizado por el ISAF, sin embargo, este no presenta los argumentos sólidos que avalen los resultados que dio al Congreso, por el contrario la cuenta pública presenta “dudas y oscuridades” procesales y de fondo que la hacen difícil de aprobar.

“Se trata de un informe que retrata desafortunadamente la forma como se sigue maquillando y obviando el desastroso manejo de los recursos económicos y presupuestos en la entidad. Inconsistencias, irregularidades y vacíos contables son los que destaca en este informe”, expresó.

Al dar el posicionamiento de la bancada, la coordinadora Ernestina Castro Valenzuela, señaló que la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2020 no posee los atributos de confiabilidad y certeza al encontrarse inconsistencias y apoyos sin especificar.

“Si en realidad se desea eliminar toda práctica de posible corrupción y de privilegios, favoritismos, simulación, componendas e impunidad que siguen enfermando la salud de nuestras fianzas estatales, actuemos construyendo un mejor marco legal que haga del ISAF una entidad más eficiente y confiable”, dijo la legisladora.

A ver en que termina este caos presupuestal del anterior gobierno estatal.