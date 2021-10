La radio es una aliada imprescindible para la revolución de las conciencias: Álvaro Bracamontes

Compartir ! tweet





El secretario de Gobierno representó al gobernador Alfonso Durazo en el festejo por el 39 aniversario de Radio Sonora

Hermosillo, Sonora; 13 de octubre de 2021.- La radio pública debe ser un vínculo entre los ciudadanos y la cultura, una forja de opiniones informadas y un puente que ayude a comprender los retos que actualmente se enfrentan en el proceso de transformación social en todo Sonora, destacó Álvaro Bracamontes Sierra en el marco del festejo por los 39 años de Radio Sonora.

El secretario de Gobierno, en representación del gobernador Alfonso Durazo, manifestó que la función de la radio pública fue decayendo en el paso de anteriores administraciones, hasta llegar a convertirse solo en una herramienta de fines comerciales, ajena a los verdaderos intereses del pueblo sonorense.

Dijo que en este Gobierno de Sonora se buscará la consolidación de los medios públicos como un marco de referencia en temas trascendentes dentro de los ámbitos educativos y culturales, para crear una generación de sonorenses informados en todos los rincones de la entidad.

“La filosofía que deberá guiar a Radio Sonora en el marco de la 4T sonorense estará basada en constituirla en una opción para quienes buscan contenidos pertinentes en los campos de la educación, la cultura, el deporte y en temas de actualidad. La idea es que a través de este medio se promueva el espíritu democrático, la tolerancia, la pluralidad, los valores cívicos que son fundamentales para la recuperación del tejido social tan afectado por tantos años de corrupción impunidad e inseguridad”, manifestó.

Por su parte, el director de Radio Sonora, Tirso Amante Jerez, reafirmó esta idea y dejó de manifiesto que la radio debe perseguir un fin social, por lo que se ha optado por tomar acciones de cambio dentro de Radio Sonora, como recuperar la barra juvenil e infantil, la creación de una barra colectiva que ceda espacios a organizaciones de la sociedad civil y devolver a la programación clásicos ya consolidados.

“Si la radio pública no nos ayuda a expandir nuestros horizontes creativos, culturales, educativos e imaginativos… no sirve para nada”, aseveró Amante Jerez.

En el evento, la directora del Instituto Sonorense de Cultura, Beatriz Aldaco Encinas, enfatizó que la reparación del tejido social sólo será posible si en el Gobierno de Sonora existen medios comprometidos con la difusión cultural, en forma de una alianza por el bienestar de los sonorenses.

“Una expresión cultural que no se difunde deja de cumplir la función que debe tener en la sociedad, de ahí la necesidad de contar con medios de comunicación comprometidos con la cultura”, dijo Aldaco Encinas.