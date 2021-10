Nivel de vacunación anticovid en México, esencial para reapertura de frontera con EE.UU.: Ebrard

Compartir ! tweet





El canciller Marcelo Ebrard destacó que la vacunación contra COVID-19 en México es mayor en algunos estados que en algunas entidades de EE.UU.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), celebró este miércoles la reapertura de la frontera entre Estados Unidos y México, la cual fue cerrada al tránsito no esencial por la pandemia de COVID-19 en marzo de 2020.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Ebrard Casaubón apuntó que el cierre al tránsito no esencial generó mucho sufrimiento en las comunidades de ambos países.

Nos afectó muchísimo. Generó mucho sufrimiento a las personas que están en la frontera, que es una comunidad”, refirió.

Puntualizó que autoridades de ambos países tienen previsto que ocurra la reapertura de la frontera a partir de los primeros días de noviembre. “Ese es el plan”, puntualizó.

El canciller mexicano aseguró que la vacunación contra COVID-19 en México fue fundamental para convencer a las autoridades de Estados Unidos.

Mandamos el último reporte de los promedios de vacunación en México, en especial los de la frontera norte,. Tenemos inclusive mayor porcentaje de vacunación que las que tienen del otro lado, ellos tienen el problema de que hay muchos que no se quieren vacunar”, afirmó.

“(Reapertura en frontera México-EE.UU. ) es para las personas vacunadas. En la discusión que tuvimos desde aquella vez que vino la vicepresidenta Harris, en ese tiempo ellos decían que solo iban a reconocer las vacunas aprobadas en EE.UU., que son Pfizer, Moderna y Janssen; pero al paso del tiempo propusimos que fueran todas las vacunas que la OMS vaya autorizando, que es un número mucho mayor, que ya son siete vacunas”, explicó.

Se espera que en las próximas semanas la Organización Mundial de la Salud (OMS) apruebe más vacunas contra COVID-19, donde pidió, tal y como lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, que “no haya geopolítica de vacunas”.

“Esperamos que la OMS autorice Sputnik V y CanSino, que ya terminaron de entregar toda su información. De suerte que para noviembre estaremos reportando cuáles son las vacunas que ha autorizado la OMS, esperemos que llegue a más”, adujo.

“Es una doble injusticia, hay muchos países del mundo, entre ellos México, que no tuvieron acceso al número suficiente de vacunas Pfizer o Moderna, ya que EE.UU. no permitió la venta al exterior hasta hace muy poco tiempo”, afirmó.

Es lo que el presidente planteó: que no haya geopolítica de las vacunas. Espero que muy pronto la OMS resuelva sobre estas vacunas que ya las tiene integradas con la información que necesita para resolver.

“A mayor número de vacunas autorizadas y funcionando, habrá menor oportunidad de que haya un mayor enriquecimiento de empresas en detrimento de las personas”, puntualizó.

Con respecto a las caravanas de migrantes, sobre todo de personas haitianas, el titular de la SRE aseveró que el Gobierno de México no está en contra de darles refugio, sin embargo, existe una ley que se debe cumplir.

“Toda personas que tiene tiene que cumplir con una serie de normas, pero cuando se quiere entrar por la fuerza, México no puede permitirlo (…) No somos un país en contra de los migrantes que pidan refugio o asilo política. Nuestras leyes son claras de que se tienen que respetar los derechos de las personas “, dijo.

“México sí tiene establecida una frontera en la ley, y todo el que entre a México tiene que apegarse a esa norma”, declaró.

Con información de López-Dóriga Digital