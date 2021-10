Convoca el Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ) a participar en el Premio Estatal de la Juventud 2021

Compartir ! tweet





La convocatoria estará abierta hasta el 17 de noviembre para jóvenes de entre 12 y 29 años de edad.

Hermosillo, Sonora; 13 de octubre del 2021.- La directora del ISJ, Rebeca Valenzuela Álvarez, convocó a jóvenes de todo el estado a inscribirse en las once categorías que contempla esta convocatoria y explicó que el Premio Estatal de la Juventud reconoce el trabajo y esfuerzo de jóvenes sonorenses por su labor y ejemplo en sus comunidades.

“Este premio es otorgado en reconocimiento a jóvenes que por su conducta o dedicación al trabajo o al estudio causen un impacto positivo entre la comunidad juvenil y puedan considerarse como ejemplo para crear y desarrollar motivos de superación personal o de progreso a la comunidad, por lo que los invitamos a que participen y podamos reconocer ese gran esfuerzo”, manifestó.

Valenzuela Álvarez, informó que la convocatoria ya se encuentra publicada y permanecerá abierta hasta el 17 de noviembre del presente año para que los jóvenes de entre 12 y 29 años de edad puedan registrarse y participar en sus diferentes categorías.

Comentó que para verificar las bases los interesados deben consultar las redes sociales del Instituto Sonorense de la Juventud y, para registrarse, deberán ingresar en la siguiente liga: https://bit.ly/premiosomosmas2021.

Precisó que solo serán consideradas las solicitudes cuya documentación sea cargada en tiempo y forma en este sitio web.

Las categorías contempladas en la convocatoria son, logro académico, logro científico o tecnológico, expresiones artísticas y artes populares, compromiso social, fortalecimiento a la cultura indígena, protección al ambiente y protección animal, ingenio emprendedor, discapacidad e integración, nueva generación política (aportación a la cultura política, democracia y derechos humanos), logro y trayectoria deportiva y, por último, prospecto juvenil académico y deportivo este con un rango de edad especial para participantes entre 12 y 17 años.

Para participar en cualquiera de ellas los aspirantes deben tener como mínimo 12 años y máximo 29, ser sonorenses por nacimiento o tener cinco años radicando en el estado; haberse distinguido durante el 2020 o años anteriores en alguna de las once categorías, y no haber recibido con anterioridad el Premio en la categoría para la cual aplicó.

Cualquier duda o aclaración con respecto a las bases de la convocatoria puede ser enviada al correo isjuventud.pej@gmail.com o al teléfono (662) 213 10 13 en horario de 8:00 p.m. a 3:00 p.m.