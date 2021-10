Compartir ! tweet





De que quieres la nieve?, responde AMLO a petición de Tono Astiazaran ante solicitud de apoyo por $6 mil millones para rehabilitación de calles

Bienvenida la nieve, siempre y cuando venga con recursos, le responde al Alcalde de Hermosillo

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Muy buena se puso la polémica de ayer entre el presidente Lopez Obrador y el alcalde de Hermosillo Antonio Astiazaran ante la solicitud de éste de recursos federales para rehabilitar las calles de Hermosillo.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se burló del alcalde de Hermosillo por solicitarle 6 mil millones de pesos para aplicarlos en un programa de bacheo de calles.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, López Obrador indicó que la rehabilitación de calles es un asunto que debe atender directamente el Gobierno municipal y estatal, por lo que le sorprendió la cantidad solicitada por Antonio Astizarán.

“Casi, casi, está como para que le mande a decir: ¿Y de qué quieres tu nieve?

Si eso es un asunto del Gobierno Municipal, ¿Cómo el Gobierno federal se va a ocupar del bacheo?”, expresó entre risas.

Por lo que recordó que hace unos meses, el 15 de abril de este año, anunció un apoyo de 500 millones de pesos para bacheo de Hermosillo, e indicó que se hizo porque era mucha la demanda.

“El asunto del bacheo es un asunto municipal y estatal, esto lo digo porque ayudamos en Hermosillo y ahora el presidente de Hermosillo, que está entrando, dice: necesito seis mil millones para el bacheo de Hermosillo.

Dimos un apoyo porque era mucha la demanda, pero es obligación del Estado y del Gobierno Municipal, indicó.

Asimismo, se burló de la cantidad solicitada por el presidente municipal, pues indicó que 6 millones de pesos alcanzan para hacer calles de concreto en toda la ciudad.

“¿Seis mil millones? Sólo que tenga pensado poner concreto a todas las calles, y eso, manejando el dinero con honestidad podría alcanzar para todo, pero ese es un asunto que tiene que ver con gobiernos locales” señaló.

Cabe señalar que los 500 millones de pesos que se comprometió entregar López Obrador a la ex alcaldesa de Hermosillo, Célida López, sólo 175.5 millones fueron aplicados en 31 vialidades, 30 para recarpeteo y una calle nueva pavimentada.

El resto, fueron ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en instalaciones del Instituto Municipal de Cultura y Arte (IMCA), el Centro Comunitario en Las Minitas y la clínica deportiva que se construye en el Estadio Héctor Espino.

Veremos en que termina este dimes y diretes, pero el consenso es que Amlo se vio muy mal por esa frase despectiva.

Aportará gobierno de Hermosillo la parte que le toque: Toño Astiazarán

“Como Presidente Municipal no me voy a cansar de tocar todas las puertas habidas y por haber, pero sobre todo de hacer el esfuerzo propio que necesitamos hacer como Gobierno Municipal para tener mejor infraestructura”, afirmó el Presidente Municipal Toño Astiazarán Gutiérrez, a propósito de las gestiones con que procura recursos para reparar calles en Hermosillo.

Explicó que la cifra de 6 mil millones de pesos lo que se requerirían para este concepto no es una ocurrencia personal, sino producto de un diagnóstico técnico hecho hace 3 años por el Instituto Municipal de Planeación (Implan).

Dicho estudio incluyó el cálculo de la infraestructura existente, que suma más de dos mil kilómetros, lo que se necesita para rehabilitarla y lo necesario para construir vialidades nuevas, abundó.

En cuanto a la solicitud hecha al gobierno federal aclaró: “Mi planteamiento va en el sentido de que a nosotros en el Gobierno Municipal no nos gusta que nos regalen las cosas, ya estamos trabajando, y muy pronto lo vamos a dar a conocer, en un programa propio de infraestructura para mejorar las calles en Hermosillo”, reveló.

Consideró que la responsabilidad del Ayuntamiento conlleva el compromiso de salir a buscar recursos adicionales, ante el gobierno estatal y federal, y se manifestó dispuesto a continuar haciéndolo.

“No me voy a cansar de tocar puertas, a quien sea, cuando sea y como sea, para que a la ciudad le vaya mejor”.

“Hermosillo no puede esperar, necesita soluciones rápidas y nosotros como Gobierno Municipal estaremos a la altura de lo que demanda la ciudad”, estableció.

Reveló que el Gobierno Municipal proyecta invertir por lo menos 300 millones de pesos el próximo año en nuevas vialidades y sería un gran logro que la aportación estatal y federal triplicará ese monto.

A favor de un registro municipal de vehículos de procedencia extranjera

El alcalde Antonio Astiazarán confirmó su interés de que Hermosillo forme parte del programa de registro y regularización de unidades extranjeras que circulan en el País de manera irregular que recién anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mencionó que en la capital sonorense existe un estimado de 100 mil unidades en esa circunstancia, por lo que le beneficiaría la integración de un registro municipal de todos ellos.

“Es un programa bueno, nos sirve no solamente para combatir la inseguridad sino sobre todo para darle seguridad jurídica al patrimonio de muchas familias que en este momento no lo tienen”, consideró.

Se manifestó a favor de iniciativas como esta que le darían certeza de propiedad a los posesionarios de esas unidades y que mediante el pago de un concepto, que pudiera ser un derecho, genere recursos a estados y municipios que padecen el problema de los baches, para aplicarlos a su reparación.