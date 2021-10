Dictan auto de formal prisión a exfuncionarios de Hacienda de Sonora por desvío de recursos

Compartir ! tweet





La Fiscalía dictó la aprehensión a los exfuncionarios del exgobernador Guillermo Padrés Elías

Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) de Sonora dio a conocer que un juez dictó auto de formal prisión a tres ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda del estado por el desvío de 80 millones de pesos durante la administración del exgobernador Guillermo Padrés Elías.

La vinculación al proceso se dio a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en contra de los tres exservidores públicos por su presunta responsabilidad en el desvío recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zonas Urbanas.

Señalaron que los antiguos servidores públicos acusados de peculado son Carlos “V”, ex secretario de Hacienda de Sonora, así como Mario “C”, ex tesorero, y Luis “S”, ex director general de Control de Fondos y Pagaduría, ambos adscritos a la Secretaría de Hacienda.

Lo anterior se dio luego de que se encontraran pruebas de que los presuntos criminales desviaron recursos por 80 millones de pesos desde una cuenta específica a otras diferentes de gasto corriente, dando una aplicación distinta a las establecidas en las metas y objetivos para el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zonas Urbanas 2012.

Los tres sospechosos están relacionados con probables actos de peculado, mismos que fueron cometidos en el Ejercicio 2016, por lo que las pruebas fueron presentadas por el Ministerio Público Federal ante el juez conocedor de la Causa Penal.

Tomado del DiariodeQueretaro.