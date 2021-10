Se apoyará a Durazo para pagar la nómina de Sonora: AMLO

Compartir ! tweet





El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la crítica situación financiera en las entidades federativas se debe, entre otros factores, a problemas heredados vinculados con prácticas corruptas.

En la conferencia de prensa anunció que tras conversar con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien en la víspera dijo que recibió el gobierno con arcas en quiebra, la federación ayudará con el anticipo de partidas para garantizar el pago de la nómina estatal, y con el impulso de programas sociales y obras.

Además, anunció el mandatario, que el mes próximo irá él y todo su gabinete a Cananea.

“Habrá una reunión de todo el gabinete con el gobernador y, sobre las finanzas, estamos ayudando porque son herencias; la gobernadora recibió también una situación económica difícil, acuérdense que el anterior gobernador estuvo hasta en la cárcel acusado también de corrupción (Guillermo Padrés).

“Son problemas que se vienen arrastrando en las finanzas de los estados y se fomentó mucho cuando les ofrecían en Hacienda para apoyar a las empresas constructoras que si aceptaban una obra con los sistemas estos de Asociación Pública Privada, empresas vinculadas a funcionarios, si aceptaban ellos les aprobaban en Hacienda, y les hacían los descuentos de sus participaciones”.

Entonces, agregó, les descontaban sus participaciones y ya no alcanzaba ni para pagar la nómina, porque las obras las colocaban hasta cinco veces por encima de sus costos.

“Hacienda hablaba a los estados ‘quieres hacer un hospital con una APP está esta empresa, haces el hospital’. Claro, carísimo, un hospital que podía construirse en 500 millones, lo cobraban en mil 500, pero además no sólo la construcción era cara sino el financiamiento.

“Así fue el hospital de Zumpango, Ixtapaluca, año con año tienen que pagar. En uno era un señor constructor de Tamaulipas que llegó al Estado de México, Higa, Hinojosa, y en el caso de Ixtapaluca, un cuñado de Salinas, que en este caso el otro cuñado, Hipólito Gerard, era subsecretario de Hacienda. Por los dos hospitales deben estar pagando al año como 300 millones de pesos. O sea, que casi con lo que se paga en un año se paga el hospital. Pero esto llevó a la quiebra a las finanzas de los estados, entre otras cosas”.

El Presidente dijo que el gobierno federal podría alegar que no tiene responsabilidad en esa situación porque entrega puntualmente las partidas. Sin embargo, se les ayudará con anticipo de recursos a fin de evitar que adquieran créditos con la banca privada que dificulte aún más la solvencia.

Así se garantizan los recursos para el pago de la nómina “mientras van a ustedes ahorrando y limpiando financieramente las finanzas”.

En el caso de Michoacán, precisó, el gobierno federal envió el 20 de septiembre lo correspondiente para pagar a los maestros, pero se usó el dinero para otras cosas.

“No estoy diciendo que se lo robaran, pero no se usaba para pagar a los maestros”.

Con el gobernador Durazo (Morena) se acordó igualmente adelantar recursos para el pago de nómina “ayudarle con obras, programas sociales, el plan integral de Cananea va a ayudar mucho, el plan de justicia Yaqui es una inversión de alrededor de 10 mil millones de pesos.

“Yo quiero que se cumpla y ya tenemos poco tiempo y hay que hacer un distrito de riego, abastecer de agua a todos los pueblos y restituirle tierras a los pueblos yaquis y hay que mejorar sus viviendas, sus calles, construir un hospital, todo ese plan integral, son como 10 mil millones de pesos.

“Estoy pidiendo a Alfonso a coordinar para que no fallemos, que no nos pase con lo que sucedió con la carretera Nogales, una empresa constructora quedó mal y abrió un juicio y ya ven como son esas cosas, muy tardadas, y el va a hacerse cargo para terminarla, porque ya llevamos, me da pena, eran creo 40 kilómetros, yo ofrecí que iba a terminarse en junio de 2019 y luego fui y no porque seguía el conflicto jurídico”.

Tomado de: La Jornada