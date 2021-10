Desaparecen Conagua y ASEA en nuevo reglamento de la Semarnat

Compartir ! tweet





De acuerdo al nuevo reglamento, las delegaciones dejarán de existir oficialmente para dar paso a las representaciones en las 32 entidades federativas

La otrora poderosa Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, de la que dependía la Dirección General de Vida Silvestre y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, desaparecerá formalmente del organigrama de la Semarnat, luego de dos años cuatro meses de permanecer sin titular, tras la salida de Sergio Sánchez Martínez en junio de 2019.

De acuerdo al nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que se encuentra en trámite ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), sólo quedan dos subsecretarías, la de Planeación y Política Ambiental, que ahora será la Subsecretaría de Política Ambiental y Recursos Naturales, y la de Fomento y Normatividad Ambiental, que se convertirá en la Subsecretaría de Regulación Ambiental.

Además, con el toque de la Cuarta Transformación, las delegaciones dejarán de existir oficialmente para dar paso a las representaciones en las 32 entidades federativas, lo que supone una reducción en los gastos de operación, como parte de la política de austeridad aplicada por el Gobierno de México.

Asimismo, se crearon las direcciones generales de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico; de Industria, Energías Limpias y Gestión de la Calidad del Aire; y de Agroecología y Patrimonio Biocultural.

En el documento, ya no aparecen la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), porque al ser órganos desconcentrados “ejercerán las atribuciones que se señalen en su propio Reglamento Interior y demás disposiciones jurídicas aplicables”.

Austeridad

Personal que labora en Semarnat, que pidió el anonimato, denunció que en agosto de 2020 con el argumento de aplicar medidas de austeridad por la pandemia de covid-19, se decidió desaparecer la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, que era considerada la columna vertebral del sector por tener personal con conocimientos altamente técnicos.

Además por instrucciones del entonces titular Víctor Manuel Toledo se creó la Dirección General de Agroecología y Patrimonio Biocultural, que en un principio iba a ser Jefatura de Departamento.

Esta dirección se apropió de 20 plazas de alto nivel y de alta especialidad que le pertenecían precisamente a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, que eran plazas de hasta 60 mil pesos, por lo que el argumento de recortar gastos por austeridad no fue real”, acusaron.

Los inconformes agregaron que con el pretexto de la agroecología se han gastado varios millones de pesos en festivales, tianguis y jardines bioculturales, que no dan solución a ninguna de las graves problemáticas ambientales del país.

Tomado de Excelsior.