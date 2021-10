Instalan en San Lázaro Comisión de Energía; es prioridad la reforma eléctrica

Compartir ! tweet





La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados quedó formalmente instalada y su prioridad será el análisis de la glosa del Tercer Informe de Gobierno en materia Energética

la opinión sobre el Proyecto de Egresos de la Federación para el rubro Energético del próximo año, y la iniciativa de reforma Eléctrica del Jefe del Ejecutivo, así lo indicó el presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González.

El diputado por Morena hizo un llamado a los integrantes de la Comisión de Energía a participar en un debate responsable, inteligente, de prudencia y tolerancia, ante el reto histórico que representa la Reforma Eléctrica.

La iniciativa presidencial de carácter constitucional sustentada en la seguridad energética, la recuperación de la rectoría del Estado en los sectores estratégicos de la Nación y acabar con las condiciones asimétricas del mercado eléctrico, nos exige prudencia y tolerancia”, expresó.

Los legisladores de todos los partidos políticos coincidieron en la necesidad de impulsar el diálogo y buscar acuerdos. Los diputados de Morena y el PT destacaron que tienen una tarea fundamental para recuperar la soberanía energética. Los legisladores del PT aseguraron ir por la segunda nacionalización de la industria eléctrica.

En oposición a la iniciativa de reforma, el diputado por el PAN, Justino Arriaga, advirtió que no darán voto a favor de propuestas que den retroceso a bienestar y futuro de la nacional, al considerar que inhibe las inversiones y la certeza jurídica, y que no indemniza a los particulares afectados. El parlamentario de Acción Nacional señaló que el único beneficiario de esta reforma será el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett.

No vamos a dar un solo voto a propuestas que nos lleven a un retroceso en las libertades y en el bienestar de la población. Es regresiva, violatoria de derechos constitucionales, destruye la certeza y seguridad jurídica, propicia la contaminación y destrucción del medio ambiente, promoverá el aumento de precios al consumidor, provocará desempleo, destruirá la competitividad en el sector energético, viola el T-MEC, provocará que se incumpla los compromisos de México en el Acuerdo de París. Hay que subrayarlo, esta catástrofe no va ser para los generadores sino para toda la población que sufrirá apagones, altas tarifas y mal servicio. El único beneficiado en esta reforma será Manuel Bartlet y su imperio inmobiliario”, señaló.

A nombre de su bancada, la diputada priista, Karina Barrón Perales, reiteró la posición de estar a favor de la realización de un parlamento abierto para escuchar, discutir y llegar a un consenso.

Por su parte, Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía, pide velar por los intereses de todos los mexicanos.

“Nos exige un debate responsable, inteligente y fértil, que se traduzca en acuerdos, en consensos, donde por encima de cualquier interés particular cumplamos con nuestro deber como integrantes de esta soberanía popular de velar por los interese de todos los mexicanos”

