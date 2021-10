Líderes del PRI y PAN rechazan ruptura de la coalición “Va por México”

Compartir ! tweet





Los dirigentes del PRI y el PAN rechazaron que la discusión sobre la reforma eléctrica ponga en peligro la coalición Va por México

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó que la coalición Va Por México, conformada con PRI y PRD, se mantendrá unida tras la discusión sobre la reforma eléctrica.

No hay que caer en la trampa de Andrés Manuel López Obrador, él quiere que nos peleemos y no va a ocurrir”, manifestó el líder partidista, quien dejó en claro que la coalición “sigue viva”.

Cortés manifestó que los partidos sumaron fuerzas “para evitar el deterioro institucional” y ahora se mantendrán unidos ante la reforma eléctrica.

Sobre el proyecto que impulsa López Obrador, el líder del PAN expuso que “atenta contra el bolsillo de los mexicanos”, y es además “un retroceso” en materia energética.

Por su parte, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, aseguró la reforma eléctrica de López Obrador no romperá la alianza opositora con el PAN y el PRD.

Todavía antier tuvimos una reunión muy buena, con Marko Cortés, Jesús Zambrano y un servidor, y platicamos y discutimos los temas de las seis entidades federativas; estamos construyendo acuerdos y consensos para ir en coalición en estas entidades para trabajar fuerte, consolidar nuestra coalición discutir también los temas legislativos”, expresó.

Sobre la iniciativa en materia energética, Alejandro Moreno apuntó que su partido no tendrá línea, pero votará en bloque.

Reveló que el tricolor emitirá su posición al respecto antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.

Yo creo que es un tiempo suficiente el que habremos de discutir, antes de que acabe el periodo ordinario que tenemos y, al final del camino, lo hemos estado estableciendo para hacer un mecanismo. Rumbo a diciembre, cuando termine el periodo, podríamos, ya con un lapso de tiempo importante, tener una posición”, expuso.

Con información de Milenio