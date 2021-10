Compartir ! tweet





POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Pues si, el alcalde Javier Lamarque Cano tuvo a bien aclarar que la facultad para designar comisarios y comisarias es facultad del Presidente Municipal.

Se le olvida quienes continúan haciendo campaña para apoyar a sus “candidatos” ya votaron en la elección pasada por sus autoridades municipales.

Durante la visita de los integrantes del Comité de Vecinos de Pueblo Yaqui, quienes se manifestaron a favor de celebrar elecciones para elegir a quienes buscan ocupar el puesto de comisarios y comisarias, así como delegadas y delegados, el Alcalde Javier Lamarque Cano señaló que es facultad del gobierno municipal designar a los funcionarios que desempeñarán dichos puestos y los nombramientos se darán conforme al método que propongan los regidores integrantes de la Comisión de Comisarías y Delegaciones, siempre en apego a la ley y la normatividad propia del Ayuntamiento, mismo que podría ser por consulta ciudadana, sondeo o asamblea, más no por elección.

“Dice la ley que para la designación se prevé una consulta a la población y luego establece las características para la consulta; dice que puede ser una asamblea, pueden ser visitas domiciliarias, pueden ser consultas con personajes representativos, puede ser un sondeo, puede ser una encuesta, pero nunca habla de una elección y no habla de una elección porque los comisarios o delegados no son sujetos electivos, los delegados, las delegadas, los comisarios, las comisarias son funcionarios del Ayuntamiento designados y nombrados por el Ayuntamiento, auxiliado por el método correspondiente”, aclaró el Presidente Municipal.

Así que sobre aviso no hay engaño, tienen que serenarse.

Ha, regresando al tema de la designación de comisarios “de forma democrática”, el diputado local de Sonora, Prospero Valenzuela declaro a favor de ese método.

Hermosillo, Sonora (05 de octubre de 2021). – Para garantizar la participación ciudadana y se elija de forma democrática a los comisarios y delegados municipales, el diputado Próspero Valenzuela Muñer, exhortó a los ayuntamientos a llevar un procedimiento abierto.

El legislador del Grupo Parlamentario de Morena explicó que existen instrumentos legales de participación ciudadana que permiten la implementación de mecanismos democráticos a efecto de que la voluntad ciudadana sea atendida y escuchada.

“Es necesario dirigirnos de manera respetuosa a las autoridades municipales de nuestro estado, a efecto de que tomen en consideración la voluntad ciudadana y escuchen a los pobladores de las diversas Comisarías y Delegaciones municipales para el nombramiento de sus representantes, lo que vendría alentar un espíritu más democrático y soberano, ya que, el pueblo al ser escuchado en este tipo de decisiones, dará mayor legitimidad a las acciones de sus autoridades”, comentó.

Valenzuela Muñer resaltó que los nombramientos deben recaer en una persona íntegra, de probidad probada, que conozca la problemática y gestione las acciones necesarias que den solución a los diversos temas que aquejan a la población de las Comisarías o Delegaciones municipales.