Invita HIES a donar sangre para apoyar a menores y embarazadas

Hermosillo, Sonora; 4 de octubre de 2021.- El Hospital Infantil del Estado (HIES) invita a la población a unirse a la campaña permanente de donación de sangre y al programa donador padrino, con los cuales se pueden salvar vidas, recordó Fabián Gámez.

El coordinador del Banco de Sangre del HIES compartió que se puede acudir a donar sangre de lunes a domingo en un horario de 6:00 a.m a 9:00 am y que los requisitos son: identificación oficial con fotografía, aseo personal y bucal adecuado, ser mayor de 18 años y menor de 65 años, gozar de buena salud, no haber viajado fuera del estado y del país en los últimos 21 días.

Aseguró que en el Banco de Sangre del HIES se toman las medidas necesarias contra contagios de Covid-19 con las cuales las personas que acuden a donar pueden sentirse seguros de acudir, además, para más información se pueden comunicar al teléfono (662) 2-89-06-28 extensión 80704.

En cuanto a donador padrino, explicó que se trata de que la población puede apadrinar, con su sangre y plaquetas a un paciente, y que a la fecha, gracias a esta acción son 1,317 pacientes beneficiados con el apoyo de 439 donadores padrinos.

‘’Gracias a las personas que se han acercado de manera voluntaria a ser donadores, invitamos a la ciudadanía a salvar vidas, manteniéndose saludables y donando sangre’’, culminó.