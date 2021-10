Prepara gobierno estrategia jurídica para cancelar “mega pensiones” que paga ISSSTESON a ex servidores públicos

Compartir ! tweet





Sin mencionar nombres, hay quienes reciben hasta 220 mil pesos otorgadas por amparo o sentencias de judiciales.

Hermosillo, Sonora.- El Gobernador de Sonora, anunció que se está trabajando en una estrategia jurídica para revisar y ver la posibilidad de cancelar en su caso, las megas pensiones que reciben ex servidores públicos, sin mencionar nombres de quienes son y cuyas cantidades llegan hasta los 220 mil pesos mensuales, las cuales calificó de poco éticas e inmorales.

Alfonso Durazo Montaño señaló que desafortunadamente esta es la única vía que se tiene para cancelar estas pensiones inmorales, ya que estás están respaldadas por amparos y sentencias judiciales que obliga al ISSSTESON a pagarlas.

“Hay pensiones de 220 mil pesos, yo personalmente no encuentro razón alguna, y si podemos sustentar desde el punto de vista jurídico la revisión de esas pensiones, lo vamos hacer, porque es inmoral, no hay razón para que un ex servidor público gane 220 mil pesos. El tema no es quién es, (el que gana esa cantidad), el tema es qué es, y que no debe ser, ni con quien es ni con nadie, ni los que se fueron ni con los que vamos a llegar. Simple y sencillamente no debe ser”, manifestó el Gobernador de Sonora en conferencia de prensa.

Asimismo, señaló que en su gobierno no se permitirá que haya aviadores y se revisará ese tema en cada una de las dependencias del gobierno actual.

“Ni un solo aviador en el gobierno, no vamos a concebir acuerdos con nadie, otorgando privilegios al margen de la ley, no hay ninguna razón para que haya aviadores, absolutamente ninguna, y si se permite en un lado no habría razón moral para negarlo en otros, así es que vamos a combatir”, finalizó.

Tomado de DossierPolitico