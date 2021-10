Se instala Comisión de Hacienda en Diputados; analizarán Paquete Económico 2022

Compartir ! tweet





Los diputados deberán aprobar el Paquete Económico 2022 a más tardar el próximo 15 de noviembre

Este martes se instaló la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados en medio de protestas de los diputados integrantes del PAN y el PRI.

En la sesión de instalación se declaró en sesión permanente para iniciar el análisis del Paquete Económico 2022, el cual deberá ser aprobado por el Pleno a más tardar el 15 de noviembre.

Los diputados deberán aprobar, a más tardar el 20 de octubre, el dictamen de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal para el 2022.

Los diputados del PAN y el PRI, acusaron al presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado por el Partido Verde Ecologista, Luis Armando Melgar, que no fueron avisados de manera formal sobre la convocatoria.

La expresidenta de la Comisión de Hacienda en la 64 Legislatura, Patricia Terrazas, dijo que, de acuerdo con la Ley Orgánica, no hubo una convocatoria sobre la fecha, hora y lugar para la Mesa Directiva de la comisión y posteriormente a los integrantes de la misma.

Pedimos respeto a la institucionalidad, está es una comisión muy importante y por lo mismo debemos de guardarle el respeto debido a la Ley”, reprochó.

El diputado por el PRI, Hiram Hernández reclamó el desaseo y que presuntamente los diputados de Morena y sus aliados quisieron realizar la instalación de la comisión de manera “oculta”.

La diputada por Morena y vicecoordinadora de la bancada, Aleida Alavez, acusó a los diputados de oposición de tener una actitud porril y falta de comunicación con sus coordinadores, pues en la pasada reunión de la Junta de Coordinación Política, se informó que este martes se instalarán las comisiones relativas al Paquete Económico 2022.

Que no haya comunicación en el PAN no es nuestro problema, lo sabía su coordinador y quienes participan en la junta de coordinación política, se me hace de muy mal gusto y mal precedente que por unos diputados que vengan a reclamar paremos la sesión”, reclamó.

El presidente de la Comisión de Hacienda, argumentó que la convocatoria venía publicada en la Gaceta Parlamentaria de este martes. Después del desencuentro, los integrantes de la comisión se declararon en sesión permanente para iniciar el análisis del paquete económico del siguiente año y aprobaron el calendario de comparecencias de funcionarios públicos para explicarlo.

Se informó que el próximo jueves se reunirán con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio; la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro y el procurador Fiscal, Carlos Romero Aranda.

Tomado de Excelsior.