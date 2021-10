No hay condiciones para votar reforma eléctrica esta semana: PRI

Compartir ! tweet





El partido tricolor afirmó que sus legisladores en San Lázaro serán responsables con el estudio de este documento dándole prioridad al fortalecimiento del sector eléctrico

Toda vez que no se ha turnado la iniciativa de reforma eléctrica enviada el viernes pasado por el Ejecutivo a la comisión dictaminadora de la Cámara de Diputados y que, además, no se ha formalizado la integración de éstas, no hay condiciones para votarla esta semana, señaló el Partido Revolucionario Institucional.

A través de un comunicado, el partido tricolor afirmó que sus legisladores en San Lázaro serán responsables con el estudio de este documento dándole prioridad al fortalecimiento del sector eléctrico, aunque también en buscar que no se deterioren más las finanzas públicas de México.

“Pero más allá de los procesos legislativos, una reforma que tiene que ver con el futuro de la electricidad en nuestro país, un insumo que todos usamos a diario, requiere de un profundo análisis y debate público.

“Se trata de asegurar un futuro al país, en un contexto de transición energética mundial; y, sobre todo, que se asegure que: todos los mexicanos sigamos contando con electricidad como uno de los insumos más importantes en nuestra vida diaria, que la competitividad de nuestras empresas se fortalezca y que también se impulse decididamente al sector social”, subrayó.

Reiteró que para procesar las inquietudes y preocupaciones que se han manifestado a propósito de esta iniciativa-que para muchos especialistas en el sector significa una regresión de los cambios promovidos por los propios priistas en 2013- estarán impulsado las bancadas del partido en las cámaras de diputados y senadores foros temáticos, dentro de un parlamento abierto, para que especialistas, reguladores, el gobierno federal, la academia, las cámaras empresariales y los grandes y pequeños usuarios del sistema eléctrico nacional expresen su opinión.

Luego de ello, “estarán en condiciones de tomar postura frente a la iniciativa que el titular del Ejecutivo ha enviado”.

Tomado de Excelsior.