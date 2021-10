Advierte Ricardo Monreal ruptura en Morena si se impone candidato a la Presidencia

Compartir ! tweet





El senador Ricardo Monreal advirtió que si se impone a un candidato a la Presidencia de la República para 2024 habrá una ruptura en Morena.

Nadie debe ofenderse si mi posición es el piso parejo, si mi petición y mi propuesta es que no haya imposición, porque si se da así, habrá ruptura, y creo que no lo merece Morena“, expuso el líder de la bancada morenista en la Cámara Alta.

Al llegar a la presentación del tercer informe de actividades del senador Armando Guadiana en Coahuila, Monrea Ávila aseguró que su única intención es que haya democracia interna y “amor y paz” con todos los dirigentes y principales activos en Movimiento Regeneración Nacional.

El aspirante a la candidatura afirmó que lo más importante para Morena rumbo a 2024 es la realización de procesos internos que no generen ruptura y que la selección de candidatos sea transparente y pareja.

Creo que eso le puede permitir a Morena mantener el rumbo del país y ratificar la decisión mayoritaria en su favor en 2024″, expuso.

Apuntó que los fundadores de Morena han luchado por el principio democrático de participación amplia de los ciudadanos y que la gente decida, “porque si no, estaríamos reproduciendo los viejos vicios de la imposición”.

El legislador dejó en claro que “por ahora yo estoy cumpliendo mi función como senadores, como coordinador del grupo parlamentario mayoritario”.

El senador Armando Guadiana declaró por su parte que Ricardo Monreal es su favorito para la Presidencia en 2024.

Es mi gallo, ya lo sabe. Hablan de que el piso está disparejo, pero por eso estamos los ingenieros civiles, meter una conformadora y en el camino vamos a ir emparejando el piso para que sea candidato y luego en el 24 Presidente de la República”, expuso.

Con información de López-Dóriga Digital