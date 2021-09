IMPLEMENTAREMOS UNA POLÍTICA DE AUSTERIDAD Y DE PLANIFICACIÓN PARA EFICIENTAR RECURSOS: JLC

Compartir ! tweet





Dependencias municipales bajo resultados, sin privilegios

“No solaparemos irregularidades ni cargaremos con culpas ajenas”: Alcalde de Cajeme

Al poner en marcha el programa Diálogo con Cajeme, donde intercambia opiniones y resuelve cuestionamientos planteados por los medios de comunicación, el Presidente Municipal, Javier Lamarque Cano, señaló que todos los funcionarios y dependencias municipales trabajarán con indicadores de resultados que permitan medir la eficiencia esperada, en su defecto se implementarán cambios.

“Vamos a implementar una política de austeridad, vamos a reducir los gastos donde sea posible y, además, vamos a integrar una política de planificación estricta para aplicar los recursos sólo donde sean prioritarios, no en obras o actividades que no sean las más prioritarias de nuestro Municipio”, manifestó Lamarque Cano.

De tal forma que, dentro de las acciones de los primeros cien días de trabajo, se aplicarán entre 8 y 10 millones de pesos en el programa intenso de bacheo, con el fin de rehabilitar las calles del primer cuadro de la Ciudad, las avenidas principales, las rúas por donde transita el transporte urbano y las calles que conectan hacia las diferentes colonias, incluyendo la reparación total del socavón.

El Alcalde reconoció que más del 50 por ciento de las alcantarillas sanitarias están colapsadas, así como el sistema de drenaje, por lo que se continuara con la solicitud de crédito para la compra de unidades Aquatech que vengan a solucionar en gran parte el problema que tantas molestias causan a la ciudadanía.

“Los créditos no son la mejor opción para el Ayuntamiento, por lo que ya empezamos a incrementar la recaudación mediante el pago del consumo de agua potable, lo que iremos perfeccionando para que en corto tiempo el Oomapas vuelva a ser autosuficiente al subir de un 40 a un 60 por ciento el porcentaje de usuarios cumplidos, y a quienes no puedan pagar recibirán un trato excepcional previo estudio socioeconómico, sin aumentar las tarifas” indicó.

En cuanto al tema de Seguridad Pública, señaló que la ratificación del Capitán Cándido Tarango Velázquez como Jefe de la Policía y Tránsito, obedece no tanto a la persona en sí, sino a las condiciones en que pueda operar bajo esta nueva administración, con mayor apoyo y con mejores condiciones laborales de la Policía Municipal, con un mejor equipamiento y un sistema de capacitación permanente para mejorar su desempeño.

“Tengo claro que, en el combate a la delincuencia y la violencia, particularmente la que es producto de la actuación del crimen organizado, rebasa la competencia municipal, por lo que requeriremos la participación de la Federación y del Estado, la tendremos, estoy convencido”, indicó el Presidente Municipal.