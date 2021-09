Embarazo adolescente sigue al alza en Latinoamérica; México es primer lugar

Compartir ! tweet





En México, la pandemia de COVID-19 pudo haber aumentado el embarazo adolescente hasta 30 por ciento en el último año

El embarazo adolescente mantiene sus tasas al alza en los países de Latinoamérica, y México ostenta el primer lugar en este rubro de entre todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), advirtieron expertas.

“Los embarazos no planificados siguen siendo un importante problema de salud pública”, indicó en conferencia de prensa Josefina Lira, expresidenta del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia (Comego).

La experta detalló que a nivel mundial cada año aproximadamente 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años dan a luz y 2 millones de menores de 15 años quedan embarazadas.

Además, según un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el embarazo adolescente en Latinoamérica y el Caribe genera costos a los Estados que suponen, en promedio, 0.35 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de cada país.

México, precisó Lira, ocupa el primer lugar en embarazos en población adolescente de entre todos los países de la OCDE con 390 mil nacimientos anuales en menores de 19 años, lo que significa más de mil nacimientos diarios.

Y afirmó que el incremento en embarazos adolescentes debido a la pandemia de COVID-19 “agrava aún más la situación” en su país.

De acuerdo con la UNFPA, debido a las interrupciones causadas por la pandemia en el último año, casi 12 millones de mujeres de 115 países perdieron el acceso a los servicios de planificación familiar, lo que originó 1.4 millones de embarazos no planeados.

En México, estimó la experta, la pandemia pudo haber aumentado el embarazo adolescente hasta 30 por ciento en el último año.

Revertir la situación

Lira mencionó que el inicio de la vida sexual a edades más tempranas, la falta del uso regular de métodos anticonceptivos y las limitaciones en su acceso, incrementadas en tiempos de pandemia, agudizaron la problemática.

Sin embargo, afirmó que una de las opciones para revertir esta situación es el uso de métodos anticonceptivos reversibles de acción prolongada ya que además de ofrecer los índices más altos de protección, su eficacia no se ve afectada por errores en su uso, olvidos o abandono, en relación con otros métodos

“El embarazo adolescente a menudo no es el resultado de una elección deliberada, sino más bien la ausencia de opciones, es una consecuencia del escaso o nulo acceso a la escuela, la información y la atención médica”, refirió Mercedes Álvarez, gerente médico de Bayer.

Es por ello que 15 organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales, organizaciones gubernamentales, sociedades científicas y médicas interesadas en la salud sexual y reproductiva, con el patrocinio de Bayer, promueven una campaña de sensibilización de los jóvenes para prevenir embarazos no planeados.

Esto, de acuerdo con las expertas, les permitirá tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva.

Con información de EFE