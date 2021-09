Compartir ! tweet





Como parte del Programa de los Primeros 100 Días de Trabajo, el Alcalde Javier Lamarque Cano dio inicio ayer domingo con sentido de urgencia el bacheo en las pricipales ruas de la ciudad

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Así es, “un gobierno insensible y mentiroso” de Claudia Pavlovich, como animadamente lo expone el Lic. Carlos Moncada Ochoa, pero uno agregaría a ello un gobierno transaa y corrupto. Aparte dejó muchos “heridos” en el camino, como a los medios de prensa del sur del estado.

A falta de obra propia que presumir, Claudia Pavlovich estuvo en los últimos meses citando obras de otros gobiernos como suyas, la presa Pilares, por ejemplo, que dejó Guillermo Padrés; que se haya inaugurado en la administración siguiente es cosa distinta. Y anteayer pasó lo mismo con la llamada Cineteca de Sonora, que es el edificio del Centro Cinematográfico del Noroeste, que dejó casi concluido Poly Coronel. La inauguró Mario Welfo Álvarez, que fue director del Instituto Sonorense de Cultura tratando de pasarla como obra de Pavlovich. ¡Pamplinas! Lo único que hicieron fue arrancar la hierba que había crecido alrededor en los años que tuvieron abandonado el edificio.

Unos días antes, Welfo presentó a la ex gobernadora ante una mesa con los libros que la institución publicó, y un texto en el que afirma cínicamente que la labor editorial realizada en el Instituto ha sido la mejor de la historia Ni Welfo ni Claudia son lectores, desconocen la obra editorial de otros sexenios y no han leído ni los libros que ellos mandaron editar. Carecen de autoridad intelectual para opinar. En la foto se alcanza a identificar el libro “Un desierto para la danza”, del que sólo mandó imprimir cien ejemplares. Lo mínimo para poder echárselas.

¿Cuál fue la obra más mentirosa de Claudia? Creo que la desalinizadora de Guaymas-Empalme de dónde partiría un acueducto que trajera agua de allá a Hermosillo y sustituyera al acueducto Independencia. Hace unos días, después de engaños, promesas y subterfugios, iniciaron las pruebas de una planta chiquita, una madrecita, apenas para el consumo de los vecinos de la planta, en El Cochorit. ¿Pero un acueducto Guaymas a Hermosillo? La Claudia le sacó a definir la situación entre hermosillenses y productores del sur, y prefirió prolongar el engaño hasta que se le fue el sexenio.

Se adornó con el hospital de especialidades, que vino a supervisar el Presidente AMLO y que fue construido y está siendo equipado por el gobierno federal. Y en la visita a esa obra, le golpeó el rostro la realidad que deja atrás: protestas a grito abierto contra ella y un mar de pancartas reclamando que se normalicen los pagos del ISSSTESon a pensionados y jubilados y se surtan los medicamentos que hace años no tiene la farmacia de la institución. Esa institución, como se sabe, fue saqueada por Guillermo Padrés. ¿Cuánto de lo que éste y sus socios se llevaron fue recuperado por la Claudia? ¡Nada!

El director del ISC tiene una cortina de humo para que no se comente que 1. No publicó la memoria del FAOT 2020, como era costumbre; 2. No publicó las seis obras ganadoras del Concurso del Libro Sonorense 2020; 3. La convocatoria del

Concurso del Libro 2021 dice que se darán a conocer los ganadores en septiembre, pero Welfo y Claudia ya se fueron, ahí que se las arreglen con las publicaciones y los premios en efectivo los que lleguen; 4. No montó ninguna de las obras de teatro premiadas aunque así lo ordenaban las convocatoria; 5. No convocaron al Premio Sonora este año, lo que indica que lo condenaron a morir. Y hay otras serias deficiencias, pero se les debe reconocer algo bueno: que se van a mentir a otra parte.

Aquí en Cajeme, de gusto que de manera ardua el Ayuntamiento de Cajeme esté trabajando de manera intensiva en el programa de bacheo va base de carpeta de asfalto de primerísima calidad. Destaca sobremanera el conflictivo y transitado crucero de Tabasco y Pesqueira donde ayer mismo estuvo el nuevo Presidente Municipal.

Como parte del programa de los 100 días de trabajo en Cajame, el alcalde Javier Lamarque Cano dio inició este domingo con sentido de urgencia al bacheo en la ciudad.

El primer punto para rehabilitar fue el crucero de las calles Tabasco y Pesqueira.

El munícipe expresó que estos trabajos se llevarán a cabo durante los 7 días de la semana, las 24 horas del día, utilizando diversos grupos de cuadrillas del área de Servicios Públicos en el municipio, comisarías y delegaciones,.

“Desafortunadamente los recursos que tenemos ahorita son escasos, pero ya estoy viendo por donde solicitar apoyo y vamos a sacar adelante todo, que no les quepa duda lo vamos a sacar, no como yo quisiera que fuera ya, pero vamos a ir avanzando”, aseguró.

Asimismo, añadió que para optimizar los trabajos de bacheo en los próximos días se utilizará más asfalto caliente, así como diversos materiales para mejorar la infraestructura.

“Tenemos que hacer bien el bacheo no se trata de nada más tirar tierrita por encima, hay que abrir, perfilar, limpiar, compactar, meterle la liga y el sellado con chapopote y luego meterle el asfalto, para después otra vez el sello y compactar, entre otras cosas, es todo un proceso y lo haremos bien, la gente tiene derecho a vivir en condiciones más dignas y todo lo que esté a nuestro alcance desde el H. Ayuntamiento lo vamos a hacer”, puntualizó.

Asimsimo se efectúo un recorrido de análisis del proyecto de la ciclovía en la Laguna del Náinari.

Y asi, este trabajo no va a parar dentro del Programa de los Primeros 100 días.