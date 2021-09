TRABAJARÁ ARDUAMENTE AYUNTAMIENTO EN PROGRAMA INTENSIVO DE BACHEO EN CAJEME

Compartir ! tweet





El Alcalde Javier Lamarque Cano, señaló que atender los reportes de manera expedita en bacheo será una prioridad para el Gobierno Municipal

Como parte del programa de los 100 días de trabajo en Cajame, el Acalde Javier Lamarque Cano dio inició este domingo con sentido de urgencia al bacheo en la ciudad, visitando el crucero de la calle Tabasco y Pesqueira, donde personal del área de servicios públicos intensificó las labores.

El munícipe expresó que estos trabajos se llevarán a cabo durante los 7 días de la semana, las 24 horas del día, utilizando diversos grupos de cuadrillas del área de Servicios Públicos en el municipio, comisarías y delegaciones, pues se tiene como objetivo primordial darle celeridad a todos los reportes de la ciudadanía.

“Se requiere que trabajemos 24/7 y eso es lo que vamos a hacer, tenemos que acelerar el trabajo para ir recuperando a nuestro Municipio, las calles, los servicios y entre otras cosas, nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, desafortunadamente los recursos que tenemos ahorita son escasos, pero ya estoy viendo por donde solicitar apoyo y vamos a ir sacando adelante todo, que no les quepa duda lo vamos a sacar, no como yo quisiera que fuera ya, pero vamos a ir avanzando”, aseguró el Alcalde.

Asimismo, añadió que para optimizar los trabajos de bacheo en los próximos días se utilizará más asfalto caliente, así como diversos materiales para mejorar la infraestructura.

“Tenemos que hacer bien el bacheo no se trata de nada más tirar tierrita por encima, hay que abrir, perfilar, limpiar, compactar, meterle la liga y el sellado con chapopote y luego meterle el asfalto, para después otra vez el sello y compactar, entre otras cosas, es todo un proceso y lo haremos bien, la gente tiene derecho a vivir en condiciones más dignas y todo lo que esté a nuestro alcance desde el H. Ayuntamiento lo vamos a hacer”, puntualizó.

También aprovechando la presencia del Ing. Leonel Acosta Enríquez, Secretario de la Dirección de Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, se efectúo un recorrido de análisis del proyecto de la ciclovía en la Laguna del Náinari.