“Encontramos un Navojoa triste y en agonía”, Mario Martínez, presidente electo del municipio

Tocando el tema del proceso entrega – recepción, llevado a cabo del 16 de agosto al 15 de septiembre, la administración municipal entrante, correspondiente al periodo 2021-2024, encabezada por Mario Martín Martínez Bojórquez, destacó algunos de los hallazgos encontrados, así como el procedimiento que se seguirá a partir de ellos.

“Encontramos un Navojoa en triste agonía, se ha pregonado un Navojoa en desarrollo, pero ¿en carácter de qué? No hay finanzas sanas, por el contrario, hay adeudos en diferentes rubros”, señaló.

Expuso que en el área de Contraloría va a haber una dirección adjunta que se va a dedicar a esos temas con un sesgo investigador, ya que, por su parte, requiere dedicarse al desarrollo y ejecución de nuevos proyectos.

Detalló que se le debe a proveedores, situación que ha conocido por parte de ellos mismos, prestadores de servicios que se han acercado a preguntar qué hacer con sus facturas y a pedir justicia, ya que hay adeudos desde hace alrededor de 2 años.

Comentó que se adeudan millones de pesos al gobierno del estado, esto por el impuesto a la nómina, alrededor de 7 millones al SAT por concepto de ISR de enero a la fecha, así como lo pendiente de pago a ISSSTESON, no se pagaron los derechos de agua a CONAGUA, entre otros adeudos más.

Alejandra Aceves, enlace del proceso entrega recepción, señaló que para este ejercicio se formó una comisión mixta de regidores salientes y entrantes, se recibieron 16 carpetas de las dependencias del ayuntamiento, por instrucción del alcalde electo Mario Martínez, se formaron grupos de trabajo para revisar cada una de ellas y solicitar la información necesaria.

Argumentó que se cerraron algunas dependencias sin contar con la información requerida, basándose en requerimientos estipulados previamente, al final de los 30 días se pueden mencionar algunos de los hallazgos que se encontraron a la vista, aun sin revisión profunda.

“Fue triste encontrar las dependencias con falta de equipo, las computadoras no sirven o son obsoletas, los vehículos en su mayoría son inoperantes, el inventario no está al día, hay muchos donativos recibidos por el gobierno estatal y federal que no están inventariados y nos dimos a la tarea de hacerlo en la medida de lo posible”, dijo.

Añadió que en el caso de comisarías la documentación oficial la tienen los comisarios en sus domicilios particulares en lugar de estar en las oficinas oficiales, hay obra pública asignada al municipio que por falta de gestión no se bajó ese recurso y por lo tanto no se aplicó, encontraron 174 expedientes abiertos en contra del municipio, muchos de ellos son laborales, y las personas que están demandando trabajan en el ayuntamiento.

“Hay varias instituciones de asistencia pública que no están recibiendo su apoyo mensual como el caso del Asilo de Ancianos, la Cruz Roja y el Banco de Alimentos. En DIF hay apoyos que se dieron y no se encuentra la lista de beneficiarios”, manifestó.

Especificó que OOMAPASN deja una deuda a proveedores por más de 38 millones de pesos, además, la administración saliente establece que está dejando un saldo por cubrir al 15 de septiembre por indemnización a empleados de confianza por arriba de los 7 millones de pesos, sumado a esto, la maquinaria está en condiciones inoperables, lo que ha ocasionado que tengan que rentar lo que es un gasto adicional al municipio.

Jaime Zazueta, encargado de la asesoría a la comisión mixta del proceso entrega recepción, explicó que el 17 de septiembre inicia la comisión plural que dará seguimiento a los hallazgos encontrados.

“La comisión plural hará un análisis más profundo de los hallazgos encontrados y va a elaborar un dictamen para formar la glosa, 15 días posteriores a la misma, se citará a todo aquel funcionario que haya presentado alguna omisión o si se requiere información por parte de ellos”, enfatizó.

Agregó que, en caso de alguna responsabilidad, se turnará a las autoridades correspondientes.

Mario Martín Martínez Bojórquez, expresó que Navojoa merece mucho, y es tiempo de hacer lo que se requiere.

“Llegó el momento de devolverle a este municipio todo lo que nos ha dado y decirle ‘aquí estamos’ como hijos de Dios, nacidos del pueblo y servidores de una gran nación”.

Viene innovación y transparencia para Navojoa.

“Con un equipo de personas muy competente, nos fuimos a la innovación de la administración pública municipal, con una inquietud por el control de los ingresos. Creamos e iremos incorporando la nueva Secretaría de Hacienda Pública Municipal, que contará con diferentes áreas encaminadas a la transparencia y el uso adecuado de los recursos, confiando esta a personas con mucha experiencia y así innovaremos en cada dependencia”, subrayó.