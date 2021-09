Rinde protesta titular de DIF Hermosillo

Compartir ! tweet





HERMOSILLO, Sonora.- Antonio Astiazarán Gutiérrez, alcalde de Hermosillo, tomó la protesta formal a Isela Montes de Oca Tapia, como Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en esta capital.

Lo acompañaron en dicho acto su esposa y Presidenta de la institución, Patricia Ruibal Zaragoza, y sus hijos Patricia, Antonio y María Paula, durante un recorrido junto con la nueva directora por las instalaciones de la dependencia.

Antonio Astiazarán destacó el perfil personal y profesional de la nueva funcionaria, quien es Licenciada en Ciencias de la Familia, como parte muy importante del sentido humano que tendrá la administración municipal a su cargo.

Otras tomas de protestas

Entre sus primeras acciones de Gobierno, el Presidente Municipal tomó protesta también a José Eufemio Carrillo Atondo, como Director General del Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público IMPLAN), en el marco de la junta de gobierno número 44 de su Consejo Consultivo.

Igualmente tomó protesta a Renato Ulloa, quien asumió la Dirección de Agua de Hermosillo, el organismo que opera la distribución de agua en todo el municipio, luego de que éste fuera aprobado por la Junta de Gobierno del organismo.

Es Ingeniero Industrial, ex Director General de Importación de gas a Estados Unidos en GAS SINZA, ex director General de OOMAPAS Cajeme y Agua de Hermosillo.

Más nombramientos en el gobierno de Hermosillo

Nombre: Alejandro López Parada

Cargo: Inspección y Vigilancia

Nombre: Marco Antonio Alvarado Vizcarra

Cargo: Director de Ingresos

Nombre: Isabel Eduardo Lucero Vásquez

Puesto: Coordinador de Cobranza

Nombre: Juan Manuel Hurtado Monreal

Cargo: Director de Egresos y Control Presupuestal

Nombre: Nora L. Carbajal Jacobo

Cargo: Coordinador de Gestión Crediticia, Fondos y Pagaduría

Nombre: Cecilia Cabanillas

Cargo: Coordinadora de Contabilidad, Patrimonio y Cuenta Pública

Nombre: Pessy García

Cargo: Director Administrativo

Nombre: Victoriano Mejía Medina

Cargo: Coordinador de Investigación, de Contraloría

Nombre: Lissete López Godínez

Cargo: Director de Recursos Humanos

Nombre: Enrique Terrazas

Cargo: Director de Bienes y Servicios

Nombre: Greco Martín Duarte Márquez

Cargo: Departamento de Logística para Eventos Especiales

Nombre: Fernando Moreno Morales

Cargo: Director de Talleres

Nombre: Jesús Soto

Cargo: Director de Informática

Nombre: Rubén Dessens Bernal

Cargo: Director Jurídico

Nombre: Alonso Durón Montaño

Cargo: Comisario Jefe

Nombre: Pedro Aguirre Cesaretti

Cargo: Subdirector de Sistemas y Tecnologías de Información

Nombre: Ámbar Andrea Arvayo Díaz

Cargo: Directora General de Desarrollo Urbano

Nombre: Gerardo Togawa

Cargo: Director General de Infraestructura

Nombre: Francisco Javier Carrasco D

Cargo: Director Conservación de Vialidades

Nombre: Amparo Fontanot

Cargo: Dirección de Parques y Jardines

Nombre: Agustín López Caraveo

Cargo: Director de Estudios Financieros y Apoyo Administrativo

Nombre: José María Tapia Montiel

Cargo: Director de Fomento y Participación Ciudadana

Nombre: Leonel Humberto De Ghunter Servín

Cargo: Director de Proyectos Especiales

Nombre: Hilda Leticia Gracia Cota

Cargo: Directora de Atención Directa

Nombre: Leslie G. Lugo Calles

Cargo: Directora de Proyectos

Nombre: Daniel Ávila Briones

Cargo: Director de Obras

Nombre: Luis Donaldo Coronado Rey

Cargo: Subdirector de Obras

Nombre: Ernesto Peraza Inda

Cargo: Director de Administración y Finanzas

Nombre: Alejandro Barrera Navarro

Cargo: Coordinador de Área de Cartera (Promotora Inmobiliaria)

Nombre: Dulce María Robles Moreno

Cargo: Directora de Juventud

Nombre: David Ruelas

Cargo: Encargado de Gimnasio Oasis Vespertino

Nombre: José Armando Labrada García

Cargo: Dirección Deportiva

Nombre: Héctor Antonio Bustamante Ozuna

Cargo: Dirección de Infraestructura

Nombre: Zabdiel Ferreira

Cargo: Secretario particular de Dirección General (DIF)

Nombre: Juan Pablo Acosta Suárez

Cargo: Dirección de Protección a la Familia

Nombre: Pamela Zaragoza

Cargo: Adquisiciones

Nombre: María Lizeth Salazar López

Cargo: Procuraduría para la Protección de los Derechos de las Niñas, niños, adolescentes y Adultos Mayores

Nombre: Czarina Yberri

Cargo: Voluntariado y Jefa de Oficina

Nombre: Ana Fernanda Cisneros Rodríguez

Cargo: Dirección de Turismo

Nombre: Jorge Hoyos

Cargo: Director de Información y Medios