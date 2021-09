VAMOS POR UN CAJEME CON VISIÓN DE FUTURO, SUSTENTABLE Y DE GRANDES OPORTUNIDADES CIUDADANAS: JAVIER LAMARQUE CANO

Compartir ! tweet





Me propongo llevar a Cajeme a niveles superiores de crecimiento, desarrollo y bienestar, asumo el compromiso”

Junto con el Gobernador instalaremos un mando único a nivel estatal para reestablecer en Cajeme la paz y la tranquilidad”

“Los objetivos son dignificar la infraestructura urbana, atraer inversión, crear oportunidades para los jóvenes, con un gobierno paritario, austero y cercano a la gente”

“Sumando incondicionalmente mi esfuerzo al tuyo, estoy seguro que haremos de tu gestión, algo histórico, algo digno de recordarse”: Alfonso Durazo Montaño

Al pronunciar su primer discurso oficial como Presidente Municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano señaló que cumple una cita con la historia, no sólo en referencia al pasado, sino fundamentalmente sustentada en el presente, teniendo la vista puesta en un escenario de un futuro mejor para todas y todos los cajemenses.

Ante la presencia del Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, legisladores locales y federales, funcionarios de los tres órdenes de gobierno, exalcaldes de Cajeme, dirigentes de cámaras empresariales, líderes de organizaciones de la sociedad civil e invitados especiales, el Alcalde Lamarque Cano expresó su compromiso de gobernar con sensibilidad, anteponiendo el interés del pueblo sobre las indeseables prácticas de un irresponsable manejo de las finanzas públicas, de falta de legalidad, lealtad, transparencia y honestidad, pues en su gobierno exhorta a conducirse con apego a los principios de la Cuarta Transformación: No mentir, no robar y no traicionar.

“Sé que llego a la Presidencia Municipal con el compromiso de la esperanza que vi pintarse en las miradas de las y los miles de cajemenses que saludé en mi campaña y con los que no sólo compartí mis propuestas, sino también escuché sus planteamientos, sus reclamos y solicitudes para mejorar sus condiciones de vida”, manifestó Lamarque Cano.

Agregó que en ello pudo reconocer el malestar que produce la inseguridad que azota al municipio, así como la lamentable situación en la que se encuentran las calles, la semaforización, el alumbrado público, el alcantarillado, la falta de empleo y el deterioro general de lo que alguna vez fue un pujante municipio; retos a los que enfrentará para dar solución a la problemática que agobia y retrasa al municipio.

De tal manera que, para restablecer la paz y tranquilidad en Cajeme, acordó con el Gobernador Alfonso Durazo Montaño la creación de un mando de coordinación único a nivel estatal, mejorar las condiciones laborales de la policía municipal, con un mejor equipamiento y un sistema de capacitación permanente para mejorar su desempeño.

“Tengo claro que, en el combate a la delincuencia y la violencia, particularmente la que es producto de la actuación del crimen organizado, rebasa la competencia municipal, por lo que requeriremos la participación de la Federación y del Estado, la tendremos estoy convencido”, indicó el Presidente Municipal.

Para el mejoramiento de las calles, señaló, que se implementará un programa intensivo e inmediato de bacheo y recarpeteo, con el fin de resolver la situación de las vialidades primarias, incluyendo colonias y comisarías, para que se pueda transitar con seguridad ni sobresaltos.

Respecto al deficiente alumbrado público, Lamarque Cano mencionó que revisarán el oneroso convenio de concesión que se firmó con una empresa privada que cobra cerca de 400 millones de pesos por renta de luminarias, sin contemplar mantenimiento, servicio ni reposición, por lo que de ser necesario se cancelará dicha concesión; en tanto se buscan mejores condiciones y se atiende el servicio de iluminación.

Se activarán acciones de rehabilitación del alcantarillado y del servicio de agua potable para responder efectivamente a las demandas y carencias de la ciudadanía, con seguimiento mediante un sistema de reportes.

Lamarque Cano manifestó que Cajeme tiene un enorme potencial para la inversión, no aprovechado y sí no hay inversión no hay empleo. “Por esto, dijo, hemos hecho nuestro el proyecto que ha externado en distintas ocasiones el gobernador del Estado, de hacer del aeropuerto de Obregón, un aeropuerto con capacidad para la recepción de aviones de carga con el fin de que nuestra región sea un centro de transportación de mercancías de corte internacional”.

Lo que va a implicar incrementar la pista 500 metros y articularla con un centro de carga que estará en los terrenos aledaños en donde se pretende desarrollar un nuevo parque industrial y rehabilitar el recinto fiscal. Para ello el gobernador contará con todo nuestro apoyo.

Además, existen dos proyectos de desarrollo para el crecimiento, atracción de inversión y bienestar del municipio. Uno en la parte oeste de la ciudad, que contempla una plaza comercial, instalación de oficinas públicas, zona habitacional y un hospital.

El otro, busca hacer del circuito de la Laguna del Náinari, el deportivo y parque infantil, una zona de atracción turística-comercial, rehabilitación y mejoramiento de las instalaciones deportivas, y espacio de atracción de primer nivel para el esparcimiento familiar. También hay gestiones con empresarios para la creación de otros dos parques industriales.

Entre otras acciones a desarrollar durante su gobierno, el Presidente Municipal destacó el dar celeridad a cerca de 500 solicitudes detenidas para permisos de instalación de empresas comerciales, de servicios e industriales, se digitalizarán las ventanillas de atención con el fin de agilizar los trámites, mejorar la eficiencia y combatir la desviación de recursos.

Establecerá un gobierno de paridad entre hombres y mujeres, de igualdad, en el que no habrá tolerancia para la violencia en contra de las mujeres y la negación o regateo de sus derechos.

“Para el buen uso de los recursos combatiremos la corrupción y aplicaremos una política de austeridad. Se acabarán los viajes innecesarios, se llevará un control estricto de la gasolina, nada de gastos de representación y viáticos injustificados. No más comilonas en restaurantes caros. Si alguien quiere ir a comer con su familia o sus amigos, que lo pague de su bolsa y no lo cargue al ayuntamiento, es decir a los recursos del pueblo. Por supuesto me incluyo”, señaló.

Los fines de semana y días no laborables los vehículos oficiales solo podrán ser usados con oficio de comisión.

“Actualmente el ayuntamiento eroga alrededor de un millón de pesos por concepto de cabina y boletos para la temporada beisbolera, para el presidente, funcionarios, familiares y amigos, lo que constituye un derroche injusto, pues el pueblo no debe pagar la diversión de los gobernantes. El funcionario que quiera ir al béisbol, que pague de su bolsa”, enfatizó.

Al concluir su participación, el Gobernador Alfonso Durazo Montaño externó su total apoyo al proyecto de gobierno expresado por el Alcalde Javier Lamarque Cano y aseguró que sumarán esfuerzos para hacer juntos una nueva historia para Cajeme.