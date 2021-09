Gobernaré desde los municipios para que le vaya bien a Sonora: Alfonso Durazo

Compartir ! tweet





Realiza primera gira de trabajo como gobernador constitucional

Hermosillo, 16 de septiembre.- Si las cosas van bien a nivel municipal, le irá bien a Sonora, por eso he dicho que gobernaré desde los municipios, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño al tomar protesta al presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, y a los integrantes del Cabildo de la administración municipal 2021-2024.

En sesión solemne el mandatario estatal reiteró que trabajará codo con codo con las alcaldesas y alcaldes de los 72 municipios de la entidad.

“No puedo darme el lujo de que un municipio tenga un conflicto que lo trascienda. No voy a asumir la responsabilidad de los municipios, pero voy a estar codo con codo con las y los alcaldes para que juntos construyamos las soluciones de todos los problemas que amenacen con trascender la capacidad municipal”, afirmó.

El gobernador Durazo destacó que junto al presidente municipal trabajará en dos proyectos: dos ejes viales elegidos de manera conjunta para construir o renovar con cemento hidráulico; y el rescate de La Sauceda, donde se construirá un parque lineal hasta el ejido La Victoria para vincular las instalaciones deportivas de la zona.

Por la tarde asistió al primer mensaje a la ciudadanía de la presidenta municipal de Guaymas, Karla Córdova González. Ahí, el gobernador dijo que el municipio se convertirá en parte principal del relanzamiento económico de Sonora, con el rescate del centro de la ciudad; obras de drenaje; la construcción de la carretera Chihuahua-Guaymas, la cual permitirá el traslado de productos desde esa entidad y beneficiará de igual forma al turismo; instalación de un muelle con dos grúas con una capacidad de carga de tres millones de toneladas al año; así como la coordinación de las corporaciones para atender el tema de seguridad.

“Vamos a convertir a Guaymas en plataforma del relanzamiento económico de nuestro estado, Sonora va a regresar a jugar un rol estelar, en el ámbito político y en el ámbito político entre los estados fronterizos y también a nivel nacional, como lo jugó hace algunas décadas. Y ya iniciamos”, indicó.

En Cajeme, durante la primera intervención de Javier Lamarque Cano como presidente municipal, el gobernador Durazo Montaño se comprometió a colaborar con las autoridades locales y federales, y anunció la próxima creación de la Guardia Estatal de Seguridad, que a finales del siguiente año pasará de mil a dos mil elementos.

“Vamos a ir mejorando la coordinación (que) nos va a permitir optimizar el resultado de nuestros esfuerzos en el ámbito de la seguridad, y vamos ir ganando terreno a la delincuencia, que no quepa duda, tengan la certeza de que vamos a regresar la paz y la seguridad a nuestro estado, particularmente a Cajeme”, resaltó.

Además, recordó la iniciativa para convertir al aeropuerto de Ciudad Obregón en un centro logístico de carácter internacional, con la ampliación de la pista y la concesión del aeropuerto; desarrollar un proyecto turístico en la laguna del Náinari; la construcción de la Ciudad Universitaria; un campus de la Universidad de Policía; así como el desarrollo de un programa emergente para el rescate de infraestructura urbana.