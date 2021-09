Compartir ! tweet





Excelente equipo de primer nivel el anunciado ayer por Javier Lamarque; Lucy Navarro Gallegos a la Secretaria del Ayuntamiento

Va el Capitán Tarango en la propuesta para continuar en la SSPM; tres exalcaldes ven bien la propuesta

Anuncia el Secretario de Hacienda Estatal un mecanismo financiero para pagar y apoyar a proveedores; se les debe desde años

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Buen equipo de colaboradores de primer nivel el anunciado ayer por el Alcalde Electo Javier Lamarque Cano y muy en especial en la Secretaria del Ayuntamiento nuestra buena amiga Lucy Navarro Gallegos, a quien desde un principio manejábamos como Tesorera Municipal.

Javier Lamarque Cano presentó los primeros nombres de los colaboradores más cercanos que lo acompañarán a partir de este jueves en la administración municipal 2021 – 2024.

Luz Haydée Navarro Gallegos, Secretaría del Ayuntamiento

Liliana Alejandrina Castell Ruiz, Contraloría

Fernando Durazo, Desarrollo Económico

Marina Herrera Oritz, DIF Cajeme

Leonel Acosta Enríquez, Secretaría de Desarrollo Urbano

Karina Montaño Alcorn, Tesorería Municipal

Alejandro Ibarra, Secretaría del Bienestar

Jesús León Félix, Oficialía Mayor

Respecto al nombramiento del titular de Seguridad Pública, señaló que mañana jueves dará a conocer la persona designada una vez que se presente la terna de candidatos al gobernador Alfonso Durazo.

Afirmó que el capitán de fragata Cándido Tarango, actual comandante, está incluido en dicha terna.

Adelantó que su principal tarea en los primeros meses de gobierno será la reparación de las calles de la ciudad y otros servicios públicos.

También da gusto que Alejandro Ibarra –el chino para sus amigos– vaya a la Secretaria del Bienestar –lo que antes era Desarrollo Social–, habiendosele manejando en un principio como Secretario del Ayuntamiento.

El y Lucy Navarro son personas de todas las confianzas de Lamarque, recordar que ella fue su Secretaria particular y el chino Ibarra regidor producto del triunfo de 1997 por el entonces PRD cuando todo el sur de Sonora se vistió de amarillo y el norte de azul aunque el PRI se quedó con la gubernatura con Armando Lopez Nogales al frente.

Por lo que se refiere a la Secretaria de Seguridad Pública Municipal y dicho por el propio Alcalde Electo, en la terna que será sometida al Cabildo este mismo día va el Capitán de Fragata Candido Tarango Velazquez, terna que además será presentada hoy mismo al gobernador Alfonso Durazo.

A todo este respectó y en la gran posibilidad que los regidores de Morena voten a favor del Capitán Tarango, dejenos decirles que también votarán por él la Regidora del PRI, Anabel Acosta Islas y el Regidor del PVEM, Fidel Covarrubias Miranda.

Precisamente ayer en la mañana por rumbos de la Mesa Plural de la Cafetería del Yori Inn, tres Ex Alcaldes, Sostenes Valenzuela Miller, Faustino Félix Chavez y Jesús Felix Holguin, vieron con buenos ojos que Tarango Velazquez continúe al frente de la SSPM de Cajeme.

En asuntos del nuevo gobierno estatal, fueron muy vistas por empresarios y proveedores el anuncio del nuevo Secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, de instrumentar lo mas pronto posible un mecanismo financiero par pagar adeudos a proveedores.

HERMOSILLO.- Después de reiterar el déficit financiero superior a los 5 mil 471 millones de pesos y la deuda por 22 mil millones de pesos heredados por la administración anterior ante la falta de un buen manejo de caja de los compromisos pendientes, el Secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, aseguró que cumplirá con los pagos pendientes a todos los proveedores del Gobierno Estatal.

“Existen mecanismos importantes con la banca de desarrollo que permite facilitar el pago de proveedores legítimos y eso se tiene que revisar y empezar a trabajar lo antes posible, para darles aire, lo que les quiero decir es que no estamos nosotros para patear el bote, nosotros si vamos a entrarle de frente a reconocer los temas que tiene el estado, es una tarea difícil pero no es imposible, con creatividad y esfuerzo de las partes lo podemos lograr”, aseguró.

En la conferencia de prensa que ofreció a los medios de comunicación, informó que se trabaja en un plan para la estabilización de las finanzas que les permita generar superávit que permita un manejo de caja más eficiente para cubrir los pendientes pero sin detener el desarrollo del estado.

Por lo pronto, ya se cubrieron adeudos pendientes con el ISSSTESON por 222 millones de pesos, 172 millones de participaciones federales que el gobierno anterior había destinado para otras prioridades como el pago de deuda, así como 372 millones de pesos del pago de la nómina que no pagó la administración anterior.

Que así sea, eso esperamos, pues hay adeudos casi desde el principio de la irresponsable, transa y corrupta administración de la guereja Claudia Pavlovich.