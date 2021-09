CUENTA CAJEME CON BASES PARA DAR CONTINUIDAD A LOS GOBIERNOS DE LA CUARTA TRANSFORMACIÓN: SPMA

Compartir ! tweet





“Traigo conmigo los resultados del esfuerzo, la satisfacción del deber cumplido y el gusto que no admite regateos de entregar las riendas del ayuntamiento a otro gobierno emanado de la Cuarta Transformación”.

“Rindo este informe con una actitud humilde, pero resuelta; con respeto a cada una de las formas de pensar de cada quien, aquí está representada la pluralidad de los cajemenses”

“Desde una próxima trinchera, cualquiera que ésta sea, yo seguiré aportando mis modestos esfuerzos por la transformación de Cajeme, de Sonora y de México”

“El axioma de la Cuarta Transformación, que nos llama a colocar en primer término la atención a los pobres por el bien de toda la sociedad, ha sido nuestra hoja de ruta en estos tres años de gestión”, manifestó el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado al presidir la sesión solemne de Cabildo en la que rindió su tercer informe de trabajo en bien de los cajemenses.

Agregó que la Cuarta Transformación no es un recurso retórico ni un eslogan de gobierno, sino que representa la transición hacia un nuevo régimen que incluye cambios profundos en el andamiaje institucional y legal de la nación, que en Cajeme ya están en marcha.

“Se fundamenta en el combate a la corrupción, la austeridad republicana y el rescate del papel soberano del estado como factor fundamental para incidir en la orientación económica y social del país. Por primera vez en mucho tiempo el voto mayoritario ha instalado un gobierno popular que responde a los intereses mayoritarios del pueblo, que encarna sus sueños y esperanzas”, expresó.

Al continuar con su informe, el Presidente Municipal recordó que en Cajeme vivimos un cambio de época marcado por la aparición súbita de la pandemia en marzo de 2020, no obstante, dijo, “nos sentimos muy satisfechos y orgullosos porque el balance de este tercer año de gobierno es positivo, principalmente porque apostamos por lo que es más valioso; la vida y salud de nuestras familias”.

Después de solicitar un minuto de silencio en honor a las víctimas de esta enfermedad que enlutó y continúa estrujando a centenares de hogares cajemenses, indicó que desde el principio de la emergencia sanitaria tomó la decisión de enfrentarla siempre de manera colegiada, con la participación de especialistas y apostando por la prevención antes que la coerción. A la gravedad de la situación se sumaron las condiciones propias del municipio en cuanto a alta movilidad de personas por razones económicas y sociales.

“Más unidos que nunca, sociedad y gobierno trabajamos de la mano mediante un modelo propio que rindió buenos resultados. Nuestra apuesta fue por la toma de conciencia y la educación de la voluntad ciudadana, haciendo corresponsable a cada quien, de su propio cuidado, de su familia y del resto de la comunidad, sin imposiciones”, señaló el Presidente Municipal.

En el mensaje que dirigió a la comunidad cajemense ante el cuerpo colegiado, Mariscal Alvarado reconoció el esfuerzo y la valentía de los trabajadores del sector salud, Protección Civil, Bomberos y elementos de la Policía Municipal, pues desde la instalación del Comité Localidad de Seguridad en Salud, ocurrida el 14 de marzo de 2020, no han bajado la guardia y han hecho frente a diversos incidentes en beneficio de la ciudadanía.

“Además y a nombre del pueblo de Cajeme expreso mi más sincero agradecimiento por la colaboración de los sectores productivos y organizaciones sociales con el Ayuntamiento en la aplicación de medidas de prevención e higiene contra el coronavirus, así como su colaboración en los programas Más unidos que nunca y De corazón a corazón”.

Primer Eje Rector: Cajeme honrado, austero y de resultados.

En este eje rector abordó la importancia de trabajar la confianza de las y los ciudadanos, siendo eficientes y honrados el trabajo desempeñado.

Es, sin duda, dijo, una manera de pensar y de trabajar en apego a los valores de la Cuarta Transformación. Es ir a la búsqueda de recuperar la conexión entre el pueblo y nosotros, lo cual, siempre será una tarea cuesta arriba.

“No obstante, el saldo de estos tres años de gobierno, y lo afirmo con humildad, es positivo. Lo señalo porque el elemento sustantivo de todo gobierno para ser evaluado por la gente es el de la continuidad en la marca política que representa la autoridad en turno.

“Con ello, me honrará pasar la estafeta del gobierno de Cajeme a un compañero de batalla, de equipo y de marca política”, manifestó el munícipe.

Añadió que un elemento clave de las buenas cuentas que le dejará al gobierno municipal entrante tiene que ver con el manejo de las finanzas municipales, un ejemplo de ello es que al mes de agosto se promedió un 108 por ciento la meta presupuestal por recaudación del impuesto predial.

“Para el presente ejercicio fiscal, nos fijamos alcanzar 99 millones de pesos, pero, a estos días, llevamos recaudados 107 millones. En el tema del servicio de deuda, que suele ser un problema constante para los gobiernos municipales, nos dispusimos manejarlo con inteligencia financiera y salimos adelante”, indicó Mariscal Alvarado.

Es por ello que las principales calificadoras internacionales que evalúan el manejo de la deuda, dan a Cajeme un saldo positivo.

En materia de transparencia, otro tema significativo de este eje sector, las cuentas también son satisfactorias. Así, es que durante la presente administración se han atendido un total de mil 695 solicitudes de información de las cuales se les ha dado respuesta a mil 688, lo anterior contrasta con las 488 solicitudes rezagadas que se recibieron por la pasada administración.

“En materia de contraloría social, nos comprometió que la ética y el respeto a la legalidad se convirtieran en elementos sustantivos de nuestro desempeño.

Aplicamos 322 sanciones a funcionarios y exfuncionarios municipales, de 24 auditorías que nos aplicó ISAF, se derivaron 370 observaciones de las cuales se solventaron el 82 por ciento”, expresó.

La línea 072 ha sido útil para atender peticiones ciudadanas en cuanto a servicios e información de gobierno y solo en este tercer año han sido atendidas más de 2 mil personas.

Segundo Eje Rector: Cajeme para Todos

“Sin temor a equivocarme, por mucho, el nuestro el cabildo ha sido el de mayor productividad en la historia política del municipio.

Las comisiones de regidores sesionaron 251 veces para generar diversos dictámenes que fueron oportunamente valorados y votados por el pleno del ayuntamiento”, manifestó el Presidente Municipal.

Fruto de este trabajo han sido más de 500 acuerdos tomados con responsabilidad para beneficio de la comunidad. Para dar una mejor idea de lo que esto significa, dijo, contrastemos lo hecho en las administraciones que nos antecedieron: La 2012-2015 y la 2015-2018 generaron 357 y 353 acuerdos, respectivamente.

Durante la administración 2018-2021, el honorable Ayuntamiento de Cajeme logró desahogar prácticamente 150 acuerdos más que las administraciones anteriores.

En este mismo eje rector, hizo una mención especial del trabajo hecho por el área de Protección Civil del municipio, lo destacó porque su rol en medio de la pandemia ha sido determinante para que Cajeme y su dinámica social estén de pie y saliendo adelante; esta área ha implementado más de dos mil 438 acciones de prevención y atención en su sector vinculadas al trabajo contra el Covid-19.

Tercer Eje Rector: Municipio Limpio, Sostenible y Funcional

“Procuramos ofrecer servicios públicos de calidad y un modelo de desarrollo urbano sostenible, humano y ordenado. Entre las prioridades de la administración municipal, enmarco la recuperación y rehabilitación de espacios públicos y vialidades. Además, mejoramos los servicios de abastecimiento de agua potable a toda la población, empezando por la más desprotegida, como es la comunidad yaqui asentada en territorio municipal”, expresó.

Con esta visión, indicó, nació Cajeme al 100. “Su connotación es maravillosa y es una de las acciones insignia del gobierno municipal a mi cargo”.

Implica, de cara al centenario de la ciudad, desarrollar un conjunto de acciones integradoras donde infraestructura, cultura y estética urbana se fusionen para generar espacios de encuentro para quienes aquí viven.

Y, sin duda, la expresión más hermosa de esta idea es la creación de callejones temáticos. “Fuimos al rescate de estos espacios, dialogamos con quienes ahí viven o tienen un negocio en éstos, y convocamos a artistas, arquitectos, jóvenes activistas de la cultura, profesores, niños y a la población en general a hacer de cada uno una obra de arte acorde a un tema simbólico, por lo que agradezco con todo cariño a quienes se involucraron en esta sensible labor”, señaló.

El Alcalde manifestó que “en cuanto a bacheo, las lluvias, hoy día, derivado del huracán Nora y de lo que significa el fenómeno Olaf, lamentablemente, han vuelto a afectar nuestras avenidas y calles dentro y fuera de la zona urbana. Los baches aparecen de nuevo y estamos hasta este día trabajando sin descanso para taparlos”.

Durante el periodo que se informa, el acumulado total de metros cuadrados de bacheo fue de más de 43 mil metros cuadrados, beneficiando así a aproximadamente 300 mil habitantes.

Respecto a alumbrado público, como parte de la responsabilidad municipal, se dio respuesta oportuna en la demanda de reparación y mantenimiento de las luminarias públicas de todo el municipio. Se iluminaron sectores del municipio donde no se había atendido este servicio en décadas y se atendieron casi 10 mil reportes de manera oportuna.

Actualmente, se cuenta con 4 mil 269 de los espacios públicos de los cuales 3 mil 750 son avenidas y bulevares, 478 parques y áreas verdes, 11 fuentes, 22 monumentos y 8 glorietas. Tras la intervención del Gobierno Municipal, las entradas a la ciudad quedaron adornadas con hermosas fuentes, la Laguna del Náinari, parques e importantes cruces y glorietas de la ciudad han cobrado vida y retomado nuevos bríos.

En el tema de agua potable, el servicio ha sido prestado, en lo general de manera eficiente. En el periodo que se informa, casi 64 millones de metros cúbicos fueron entregados a la comunidad a través de nuestra red de distribución. Además 95 mil cajemenses fueron beneficiados con bonificaciones y descuentos por su condición de vulnerabilidad económica.

“Hago mención especial a que el abasto del vital líquido llegó en calidad y cantidad a las comunidades yaquis asentadas en nuestro territorio. Rehabilitamos pozos y construimos una planta potabilizadora para ellos de enorme capacidad. Así, hasta el último momento, respondimos cabalmente a sus necesidades y mantuvimos un entendimiento total con sus autoridades con las que guardamos una relación estrecha”, expresó el Presidente Municipal.

Cuarto Eje Rector: Municipio Próspero, Incluyente y Solidario.

“En este eje articulamos aquellos elementos que nos permitieron hacer de Cajeme un municipio con desarrollo sustentable en su visión de crecimiento y modelo de futuro. En materia de desarrollo económico, enmarco la gran alianza que hicimos con las empresas y comercios de la localidad especialmente en los tiempos de pandemia”, explicó Mariscal Alvarado.

A través del “Modelo Cajeme”, que privilegió la educación y corresponsabilidad ciudadanas como valores para superarla, se dieron pasos sustantivos para hoy estar de pie y de nuevo en crecimiento.

“Nos integramos en un comité de trabajo donde analizamos, cruzamos ideas y dispusimos las líneas para reactivar progresivamente el comercio local; nos mantenemos en esa línea y los resultados están a la vista”, señaló el Alcalde.

Por otra parte, se contribuyó a que la capacidad del aeropuerto de Cajeme esté en curso de recibir más vuelos, buscando atraer la atención de quienes invierten, facilitar los viajes de negocios y de generar mayor turismo se traduce en crecimiento y la punta de lanza puede ser un aeropuerto más grande y funcional. “Las bases están dadas a través de lo que compete al municipio coordinados con el estado y el gobierno federal”, indicó.

“El municipio impulsó un proyecto ejecutivo valiosísimo para garantizar que en el programa maestro quinquenal de la SCT, esté considerada la ampliación de la pista del aeropuerto y también los corredores de desarrollo que ello implica”, manifestó el Alcalde.

“En el proceso de la atención a los grupos más vulnerables de la comunidad, DIF municipal, primero a cargo de mi esposa Margarita y luego de mi hija Arlen, significó un baluarte en acciones de fondo para atender a sectores que usualmente habían sido dejados a su suerte. Esos hermanos nuestros a los que la vida, por diversas circunstancias, no les permitió contar con el cobijo de un hogar, merecieron por parte de Margarita un trato inédito de atención y esfuerzo a su favor”, señaló el Presidente Municipal.

Los programas “Baños de amor” y “Rescatando Vidas” dejan un grato precedente de amor por estas personas cambiando totalmente el sentido de sus vidas.

En el momento más fuerte de la pandemia, DIF municipal se movilizó para distribuir más de 10 mil despensas a familias afectadas por el Covid en sectores pobres del municipio.

Explicó que las Caravanas Comunitarias convocaron la participación de diversas dependencias del municipio para llevar beneficios específicos en su rubro a sectores vulnerables del municipio, pues sólo en el último año, se organizaron 12 de estos maravillosos eventos con beneficios para casi 3 mil personas.

El deporte, también, se convirtió en estos tres años en un valor de activación física de nuestras familias y en un factor de convivencia y competencia entre nuestros niños y jóvenes.

A través de la Dirección de Educación, se rehabilitaron más de 300 escuelas ante el inminente regreso a clases presenciales, con recursos humanos, materiales y económicos de nuestro presupuesto.

Quinto Eje Rector: Municipio seguro, en paz y ordenado

Las estrategias instrumentadas durante estos tres años, siguieron la ruta marcada en los dos programas que conforman el eje: Acción municipal para la seguridad ciudadana y Sembrando la paz.

En el primero se planteó el objetivo de transitar hacia una comunidad tranquila y pacífica mediante acciones de gobierno eficaces para hacer un municipio con un bajo índice de criminalidad y una incidencia delictiva en descenso.

“En cuanto al Programa Sembrando la Paz, invitamos a todos los sectores sociales a depositar las semillas de la armonía y la concordia en terreno fértil para una buena cosecha. Desde el hogar, los padres podemos contribuir sembrando valores para una cultura de respeto, igualdad y honestidad.

Más de 200 Comités de Participación Ciudadana permitieron estar en todos los sectores del municipio, donde se habló con la gente acerca de temas como la cultura de la legalidad, e invitar a la prevención y la paz y también nos ayudó a escuchar de manera directa sus necesidades.

La Secretaria de Seguridad Pública Municipal, en Coordinación con la Marina, SEDENA, Gendarmería de la Guardia Nacional, AMIC y la Fiscalía General del Estado realizaron, en conjunto, más de 2000 acciones de trabajo a través de un esquema de coordinación estratégica.

“Actualmente, contamos con 209 unidades para movilizar a nuestra corporación. Recientemente, adquirimos 100 tabletas habilitadas con el sistema de captura del Informe Policial Homologado que nos permite optimizar los procesos de registro de datos de personas detenidas”, precisó.

La presente administración municipal fue pionera en instrumentar los juzgados cívicos, la adopción del modelo nacional de seguridad pública y el establecimiento de la oficina para la búsqueda de víctimas de desaparición forzada, entre otras medidas.

Desde el principio de la esta administración, se establecieron las condiciones para que 64 elementos pudieran estudiar la carrera de Licenciatura en Derecho.

“Hoy, le damos forma a una Academia de policía que transita hacia una futura Universidad para la Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Es un proyecto único en su género en el norte del país y sus bases están dadas y en curso”.

Al término de la sesión solemne, el Alcalde agradeció a las distintas instancias gubernamentales, a todo su equipo de trabajo, a la sociedad civil, pero sobre todo al pueblo de Cajeme, por el apoyo brindado y por la confianza que depositaron en su persona durante los tres años de trabajo.