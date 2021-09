Desastre Pesquero; Saquearon el Camaron

Compartir ! tweet





Por Alberto Camacho/El Regional

Estaba visto, o cantado, que la falta de inspectores de la Conspesca en las bahías, litorales y esteros le pegarian fuerte a la temporada del camaron.

Triste y lamentable sorpresa se llegaron los cooperativistas y sus dirigentes ayer martes al abrirse la veda para rateros y había.

Y aún cuando algunos dirigentes de la Bahia del Tobari consideraron que el crustaceo no quería salir del fondo del mar y que la situación pudiera cambiar hoy miércoles o el jueves, los saqueadores estuvieron actuando a su libre albedrío.

Tantos meses preparándose para la temporada y ayer martes hubo gran decepción.

Pero también no se descarta que los pocos inspectores de Conspesca en el sur de Sonora se hayan puesto de acuerdo con los guateros para dejarlos “trabajar” semanas antes

De no componerse la situación, solicitarán al Director General de Conspesca, Octavio Almada, para que se investigue a los inspectores.

Por cierto, con el pretexto de la austeridad, el gobierno Federal casi desmanteló a la Conspesca recordándole mucho a recursos económicos y humanos.

SE ESCONDE EL “ORO ROSADO” EN SU PRIMER DÍA DE CAPTURA

•El clima no les favoreció este primer día ya que los remanentes del Huracán “Olaf” afectaron la marea y el camarón se escondió

Esperan buena temporada de cosecha de camarón en el sur de Sonora, así lo aseguró Maximiliano Sotero Aguilera presidente de la federación Puerto Viejo, sin embargo este primer día no pintó nada bien ya que algunos ribereños venían en las pangas con muy pocos kilos. También el tamaño fue mediano y algunos crustáceos en su mayoría salieron blanditos.

Los pescadores mencionan que desde hace muchos años no se presentaba una situación similar ya que hay mucho viento y la marea ha estado intensa.

Miles de pobladores ribereños del sur de Sonora estaban en esperada de esta temporada, pues es una fecha en donde se benefician económicamente, y más aun con la pandemia la crisis actual predomina principalmente en los municipios de Benito Juárez, Huatabampo y San Ignacio Río Muerto.

La primera panga salió a las 00:00 horas del 14 de septiembre de 2021 en las bahías, sistemas lagunarios y estuarios de Sonora.

Se haya “escondido” o no el Camarón, era público y notorio el saqueo desde semanas antes por lo que Conspesca, la SADER y el mismo Gobierno Federal deberán de dar una respuesta .