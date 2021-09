Compartir ! tweet





Esperan Sonora y los sonorenses un cambio verdadero, no simulado, con Alfonso Durazo; “no les voy a fallar, haré lo que las y los sonorenses exigen”, afirma

Sorpresa o no, Maria Dolores del Río ya es la titular de la SSPE; por qué el Ex Procurador de Justicia, Sostenes Valenzuela, pudiera servirle mucho?

En el caso de la espantosa corrupción de la nueva ricachona Claudia Pavlovich, no seria cacería de brujas llamarla a cuentas y también a Raul Navarro

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Así es, Sonora y los sonorenses reclaman y esperan un cambio real, no simulado, que se investigue y audite a uno de los gobiernos mas corruptos en su historia, igual o peor que el de Guillermo Padres.

No se trata de cacería de brujas, venganzas políticas o algo que se le parezca, sólo hay que recordar que Claudia Pavlovich entró con una mano por delante y otra por detrás, con su pareja enfrentando serios problemas economicos.

¿Será o no será un cambio verdadero?, es la pregunta que reinaba en el momento en que Francisco Alfonso Durazo Montaño rindió protesta como nuevo gobernador de Sonora.

Los protocolos de la ceremonia oficial quedan a un lado, la expectativa real es el cambio que demandan los sonorenses hacia una sociedad más justa, menos, mucho menos violenta que la actual, y sin las sombras de la corrupción con las que se va el gobierno saliente.

No les voy a fallar, haré lo que las y los sonrenses exigen, dijo Alfonso Durazo ya investido como Gobernador.

Las expectativas de la población son muy altas, como cada vez que llega un nuevo gobierno. Y son más altas ahora que en los casos anteriores porque la entidad ingresa de lleno a los terrenos de la Cuarta Transformación.

Se espera un cambio anclado a los que impulsa la 4T a nivel federal, pero sin las confrontaciones o ambigüedades que han permeado en el ámbito presidencial.

Se espera un cambio real, no de palabra o de buenas intenciones. A partir de hoy deberá abrirse el camino para ese cambio. O atenernos de nuevo a la simulación.

Por eso la importancia de darle tiempo al nuevo gobierno estatal para ir viendo y acomodando las cosas aunque se avanzó mucho en el proceso de entregar excepción que tan bien dirigió Omar del Valle Colosio, atinadamente designado como Secretario de Finanzas.

Por cierto, la noche del domingo por fuera del Congeso Local en espera de su jefe y amigo Alfonso Durazo Montaño, fueron captados en fila Francisco Vasquez, Secretario Particular del mandatario; Edgard Sallard, Alvaro Bracamontes, la diputada Celeste Taddei y Rodolfo Castro.

SORPRESA O NO, MARIA DOLORES A LA SSPE

HERMOSILLO.- No fue una gran sorpresa porque en los días previos al inicio del nuevo gobierno ya corría con fuerza la versión del nombramiento de María Dolores del Río como titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

Hasta unos minutos antes del anuncio oficial, se dudaba sobre la veracidad del rumor porque si bien todos conocen a Del Río como una hábil política, firme de carácter y en sus propuestas, la situación crítica de la (in)seguridad pública en la entidad hacía pensar en otra persona, tal vez con más experiencia, quizás “un hombre cabrón”.

Y sí, se confirmó la versión: Una mujer negociadora pero sobre todo inteligente y de principios atenderá los principales y más graves que Sonora tiene hoy: Inseguridad y violencia. Delincuencia organizada y pillaje en áreas urbanas. Descomposición social y anarquía.

Para enfrentar todo eso, Alfonso Durazo apuesta por María Dolores del Río.

Trayectoria de María Dolores del Río

Licenciada en Ciencias de la Comunicación (ITESO) con amplia experiencia en el sector público, inició su carrera como Diputada Local del Congreso del Estado donde impulsó reformas a los Códigos Civil y Penal del Estado en material de violencia intrafamiliar y de adopción, fue Diputada

Federal en la LXI Legislatura y Presidenta Municipal de Hermosillo, donde obtuvo el premio de Transparencia y el reconocimiento por Organización de Estados Americanos (OEA) por el programa de organización ciudadana titulado AVES.

Ha sido directora general del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) en la Secretaría de Educación Pública federal. En su último cargo de representación popular como Diputada Local se desempeñó eficientemente como Presidenta de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado de Sonora.

Ah, no seria descartable que Maria Dolores aprovechara la amplia experiencia de su amigo el Ex Procurador de Justicia de Sonora, Lic. Sostenes Valenzuela Miller, ha, el Lic se la jugó con Alfonso Durazo y además fue coordinador de campaña en el sur de Sonora cuando ella fue precandidata del PAN a la gubernatura.

Parafraseando a Mario Rivas: Me cae que si.