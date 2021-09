Vamos juntos a transformar Sonora: Alfonso Durazo Montaño

Compartir ! tweet





Gobernador da su primer mensaje al pueblo sonorense.

Hermosillo, 13 de septiembre.- En Sonora habrá oportunidades y bienestar para todas y todos, pero a los que nunca les ha tocado nada ahora serán prioridad, afirmó el gobernador Alfonso Durazo Montaño en su primer mensaje dirigido al pueblo de Sonora.

“Hoy me dirijo por primera vez al pueblo de Sonora, en mi carácter de gobernador constitucional del estado, lo hago consciente de la responsabilidad que el pueblo de Sonora me confirió y por cuyo mandato me encuentro hoy aquí. Hoy vivimos no solo el inicio de un nuevo gobierno, vivimos un cambio de época, esta nueva historia la iniciamos juntos en campaña, y la refrendamos con la victoria del 6 de junio”, mencionó.

Su mensaje se centró en temas prioritarios para el estado como salud, educación, seguridad, finanzas estatales, relanzamiento económico, plan de infraestructura, políticas de atención a mujeres y jóvenes, así como una estrecha relación con los municipios, entre otros.

“Vienen tiempos mejores para nuestro estado, Sonora será nuevamente tierra de oportunidades, ha llegado la hora de hacer lo que se ha pospuesto por décadas, construir un Sonora que sea auténticamente para todos y no más para unos cuantos, ya les toca a aquellos a quienes nunca les ha tocado. Será guía de mi gobierno el principio de que por el bien de todos, primero los pobres”, aseveró.

En seguridad, el gobernador informó que la Policía Estatal tendrá una reconversión hacia la Guardia Estatal de Seguridad para dotar a las fuerzas del orden de capacidad para combatir eficazmente la criminalidad. Con una inversión de 800 millones de pesos que se obtendrán a través de un programa de ahorro en el gasto, la nueva corporación pasará de tener mil elementos actuales a dos mil en el primer año de gobierno, hasta alcanzar cuatro mil efectivos en 2027.

El gobernador de Sonora anunció que el próximo 17 de septiembre se reunirá con las y los alcaldes de la entidad para proponerles la estrategia de seguridad y el establecimiento de un mando único coordinado en casos en que la situación de inseguridad así lo amerite.

El jefe del Ejecutivo planteó que un reto inmediato es estabilizar la crisis que viven las finanzas del estado, para lo cual impulsará un riguroso plan de austeridad y reorganización del gasto, con lo cual se estiman ahorros por 4 mil 500 millones de pesos al año.

En materia de relanzamiento económico anunció que en el transcurso de los primeros 100 días de gobierno se lanzará el proyecto Puerta Noroeste, el cual mejorará la comunicación regional con un programa carretero, expandirá el puerto de Guaymas, modernizará las aduanas, y hará del aeropuerto de Cajeme un centro de carga de talla internacional.

Además, recordó el proyecto para construir la planta solar más grande de América Latina, ubicada en Puerto Peñasco, que tendrá una inversión de mil 685 millones de dólares; así como la instalación de 40 pequeñas plantas fotovoltaicas en 40 municipios de la sierra alta, para bajar significativamente el costo de la luz en los hogares más vulnerables.

En el rubro de educación dijo que se iniciará de manera inmediata el programa extraordinario para la rehabilitación de planteles escolares, y se cuidará que el regreso a clases presenciales sea seguro, gradual, y en las mayores condiciones sanitarias. Añadió que se pondrá en marcha programa universal de becas a través de un nuevo fondo, para que ningún estudiante de educación superior, para lo cual se propondrá recortar 500 millones de pesos del presupuesto del Congreso del Estado para asignaros a ese plan.

Finalmente, declaro que con el apoyo del gobierno federal se iniciará un programa de rehabilitación de alrededor de 200 centros de salud para garantizar que cuenten con el personal, equipamiento y medicamentos necesarios. También se comprometió a atender el tema del Isssteson para que los derechohabientes tengan acceso a medicamentos, y no sufran más retrasos en el tema de pago de sus pensiones.

Acompañaron al mandatario estatal Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; Jacobo Mendoza Ruiz, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Francisco Gutiérrez Rodríguez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República; Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional; Octavio Almada Palafox, titular de Conapesca; Ana Gabriela Guevara, directora general de Conade; Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena; y Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, entre otros invitados especiales.