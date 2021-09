Compartir ! tweet





“Celebro que se haya llevado a cabo una transición pacífica, en armonía en Sonora y vamos a seguir apoyando”: Presidente AMLO

Destacan y celebran en Cajeme y Huatabampo el nombramiento de Francisco Vázquez como Secretario Particular del Gobernador Alfonso Durazo * Reconocen en Cajeme a los sobrevivientes del Movimiento Armado Socialista del Valle del Yaqui 1965-1982

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

La gran mayoría de los medios dejaron ir unas importantes palabras del Presidente López Obrador durante su presencia en la supervisión de lo que será el nuevo hospital general y de especialidad en Hermosillo.

Basicamente se refiere el que se haya llevado acabo en Sonora una transición pacífica y en armonía y que va a continuar apoyando al estado. “Vamos a seguir ayudando”, subrayó.

Hermosillo, Sonora.- El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, realizó la última gira de trabajo por Sonora en la administración que termina Claudia Pavlovich Arellano la noche del 12 de septiembre.

Supervisó por segunda ocasión los avances del nuevo hospital general y escuela de especialidades en etapa de equipamiento, un compromiso que hizo a la Gobernadora en su anterior visita.

Señaló que durante los tres años siempre se trabajó de la mano con la Gobernadora y celebró que la transición en Sonora se haya dado en armonía.

“Y nos entendimos en beneficio del pueblo del Estado de Sonora, siempre poniendo por delante el interés general, el interés de la Nación. Quiero agradecer a la Gobernadora de Sonora, que le quiero dar un aplauso porque está concluyendo su periodo, ya va a entregar el día 13 a Alfonso Durazo. Celebro que se haya llevado a cabo una transición pacífica, en armonía en Sonora y vamos a seguir ayudando”, señaló el Presidente.

La Gobernadora Claudia Pavlovich, agradeció al Presidente los apoyos que le dio a Sonora en estos tres años de la administración y sobre todo el cumplir con esta promesa que hizo de que los sonorenses tuvieran un nuevo hospital.

“Usted siempre nos cumplió y nos dijo que nos iba a dar el equipamiento. Yo sabía y confíe en que usted nos iba apoyar. Muchas gracias Presidente porque siempre cumple con los sonorenses”, señaló Claudia Pavlovich Arellano.

El primer mandatario, ahora hizo el compromiso con la próxima administración que encabezará Alfonso Durazo, que siguió el evento a distancia, de contratar los médicos que hacen falta para atender la salud de los sonorenses.

“Se tienen alrededor de mil 100 trabajadores de la salud, pero se requieren como mil 500, es decir hay que contratar a 400 trabajadores de la salud para estar completos. Yo hago el compromiso de que se va a equipar al 100 por ciento, no va a faltar nada, no van a faltar medicamentos y no van a faltar los médicos, los especialistas”, manifestó.

También informó que regresará a Sonora el próximo 28 de septiembre para llevar a cabo una ceremonia en los pueblos yaquis y en octubre a Cananea, para hacer justicia a los pueblos yaquis de Sonora y al pueblo de Cananea, precursor del movimiento revolucionario, de la tercera transformación de la vida pública de México.

No quisiera uno ni pensar si Ernesto Gándara Camou hubiera ganado la gubernatura y si de esa misma forma se hubiera expresado Andres Manuel, pero bueno, ahora hay que esperar que en los hechos respalde a Alfonso Durazo y a los sonorenses.

Precisamente el sábado, el Gobernador Electo dio a conocer los nombres de más funcionarios de primer nivel, destacando el del huatabampense Francisco Vázquez Valencia como Secretario particular del mandatario quien anoche a las 12 pm tomaría protesta; de hecho, Pancho Vázquez ha sido su particular durante los últimos años.

Nuestro Director General de El Regional de Sonora, Catarino Villegas, se expresó de las mejores formas sobre el nombramiento de Panchito Vázquez, a quien conoce desde hace tiempo.

Es de Huatabampo, de la cultura del esfuerzo y el trabajo; es honesto y sincero, subrayó quien es amigo personal de Perdro Haces; ha, el mismo sábado Sostenes Valenzuela y Chuy Felix Holguín le enviaron a Pancho mensajes de felicitacio; son amigos de hace años .

Hermosillo, Sonora.- El gobernador Electo Alfonso Durazo Montaño presentó a más integrantes que formarán parte de gabinete legal y ampliado.

Con una combinación de varios talentos jóvenes sonorenses, y otros con más experiencia en el servicio público, además de la inclusión de un ex deportista del más alto nivel, y un atleta paralímpica, se conformó la lista de ocho nuevos nombramientos que anunció Alfonso Durazo.

En la Secretaría de Educación y Cultura nombró al investigar académico Aarón Grajeda Bustamante; Francisco Vázquez Valencia como Secretario particular y a la joven Paulina Ocaña como titular de Telemax.

Además el gobernador electo nombró Jesús Manuel Acuña Méndez para estar al frente de ISSSTESON.

Edgar Hiram Sallard estará al frente de la dirección del nuevo Sistema de Comunicación Social estatal, que englobará a radio sonora, TeleMax y la propia comunicación social del gobierno estatal. Edgar Sallard se hace desarrollado al frente de la comunicación de Alfonso Durazo desde la campaña electoral.

Además el gobernador electo anunció a Rebeca Valenzuela Álvarez como directora del Instituto Sonorense de la Juventud.

Alfonso Durazo destacó que ha cumplido con su palabra de integrar a su gabinete a jóvenes destacados de la sociedad para la formación de una nueva clase política”.

“Hemos cumplido con una de las propuestas de campaña en el nombramiento y la participación de jóvenes para la formación de una nueva clase política y la su formación en la administración pública”.

También el gobernador electo nombró titular de la Comisión del Deporte de Sonora al ex beisbolista de grandes ligas Erubiel Durazo y a director general de Radio Sonora a Tirso Amante Jerez.

Quedan pendientes nombramientos de relevancia como al titular de seguridad pública estatal, que saldrá de una terna, así como al de la Secretaría de economía y otros correspondientes al gabinete ampliado.

Reconocen lucha del movimiento armado socialista

En el marco del 53 aniversario del fusilamiento de cinco estudiantes que conformaban el Grupo Popular Guerrillero “Arturo Gámiz”, en Rosario de Tesopaco, Sonora, el Ayuntamiento de Cajeme reconoció a los sobrevivientes del Movimiento Armado Socialista del Valle del Yaqui 1965-1982.

Luego del mensaje de bienvenida a cargo de Francisco Vega López, coordinador del evento y las participaciones de José Adalberto Gaxiola Mendívil, Comandante “Baiburín”, de José Luis Alonso Vargas y de Mara Romero, en representación de su tío, Eleazar Gámez Rascón, el alcalde Sergio Pablo Mariscal manifestó que hoy se tiene la fortuna de contar con el testimonio directo de los sobrevivientes, quienes muchos de ellos que tras la apertura del régimen continuaron su lucha desde diversos partidos políticos o mediante su incursión en organizaciones de la sociedad civil, por lo que constituyen una historia viva que da cuenta de quienes dieron su vida en la lucha por sus ideales.

“Estamos hablando de historia como les decía, pero de historia viva, una historia con todas las virtudes y defectos de lo humano, cruenta y digna a la vez, con heroísmos y perfidias y sólo asequible para quien la vivió o para quien la quiera entender, pero hoy tenemos aquí la fortuna de contar con el testimonio directo de los sobrevivientes”, expresó Mariscal Alvarado.

Posteriormente, el Alcalde entregó diplomas de reconocimiento a 16 luchadores sociales que han sobrevivido a los movimientos socialista armados que se gestaron en el país durante las décadas de 1960 y 1980.