INE dispuesto a explicar su presupuesto a diputados

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó en un video difundido por Twitter los más de 24 mil millones de pesos que solicitó como presupuesto de egresos 2022.

Explicó que ya tuvo una primera reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, a fin de sostener un diálogo necesario con los legisladores.

Córdova Vianello resaltó su coincidencia con Gutiérrez Luna, sobre la necesidad de “mantener relaciones institucionales cordiales y de respeto mutuo”.

Dijo que se ofreció a la Cámara toda la información técnica disponible y la disposición de explicar sus requerimientos presupuestales “de manera puntual y específica”.

En el mensaje, Córdova Vianello aclaró que, de los más de 24 mil 600 millones de pesos, 5 mil 821 millones de pesos que no son parte del presupuesto del INE y corresponden al financiamiento de los partidos políticos, resultante de una fórmula establecida en la Constitución.

Otros 13 mil 84 millones correspondientes a los recursos necesarios para la operación del Instituto y ya se incluyen los recursos para co-organizar con seis entidades, sus elecciones para 2022.

Adicionalmente se solicitan 5 mil 743 millones de pesos para la Consulta Popular y la Revocación de Mandato.

Recordó que si los ejercicios de democracia directa no son solicitados por los ciudadanos o las solicitudes no cumplen con los requisitos para realizarlos, esos recursos serán devueltos a la Tesorería de la Federación.