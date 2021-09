Compartir ! tweet





Bomberos acusados por caso de la Guardería ABC pidieron apoyo al Presidente AMLO, quien desconocía el asunto; buen gesto del Mandatario

Casi en exclusiva: El Lic. Alejandro “chino” Ibarra a la Secretaria del Ayuntamiento; hombre honesto, preparado y leal a su amigo de Javier Lamarque

El Programa Social de la SSPM del rescate de los lavacarros contra las adicciones es de los de mas éxito; el Alcalde les entregó ayer diplomas y apoyos

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

El presidente, tras supervisar la casi culminación del nuevo hospital general y de especialidades continuó con su gira hacia Culiacan y Tepic y fue informado de los daños dejados por el huracán Olaf en Baja California Sur.

Hermosillo, Sonora; septiembre 10 de 2021. Con la conclusión y entrega de la obra del nuevo Hospital General del Estado, inicia la etapa de equipamiento para que en breve las y los sonorenses cuenten con acceso a mejores servicios de salud, resaltó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al constatar junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador las instalaciones ya terminadas.

La mandataria estatal recordó que desde que asumió su mandato, el 13 de septiembre de 2015, se propuso dar cabal cumplimiento a las y los ciudadanos, como lo es la obra del nuevo Hospital General del Estado, que sustituirá al anterior hospital.

La gobernadora Pavlovich destacó que ante los retos que ha traído consigo la pandemia por COVID-19, haber fortalecido la infraestructura hospitalaria y aumentar el equipamiento para las y los sonorenses ha sido fundamental.

“Estamos culminando, algunos, yo misma un periodo de seis años en historia de Sonora, donde la vida y los sonorenses me dieron la oportunidad de ser la primera mujer en gobernar este estado (…); como siempre mi agradecimiento completo al personal de salud que siempre estuvieron en este frente de batalla, que siempre dieron lo mejor de ustedes mismos, a nuestros héroes de blanco, enfermeras y médicos”, indicó.

La gobernadora Pavlovich señaló que el presidente López Obrador desde su primera visita a Sonora se comprometió a apoyar este gran proyecto que vendrá a beneficiar a las familias sonorenses, en un área que es de gran prioridad como lo es la salud.

“En muchas de sus visitas presidente usted siempre nos cumplió y nos dijo que nos iba a dar el equipamiento, y hoy veo un equipamiento de primer mundo, un equipamiento como se merecen los sonorenses, no quiero hablar mal del Hospital General del Estado porque nos dio mucho a Sonora, nos entregó mucho de sí mismo, a sus médicos, a sus enfermeras pero dio todo lo que tenía que dar y ya no había más, ahora está este hospital, donde va a haber como siempre hospitales de enseñanza, especialidades, hemodinamia, hemodiálisis, y muchas más que no teníamos”, afirmó.

El presidente López Obrador reconoció el trabajo en conjunto de la gobernadora Pavlovich con la Federación, ya que a través del diálogo y el entendimiento pudieron sacar adelante esta importante obra que será de gran beneficio para las y los sonorenses y se comprometió a concluir el equipamiento de este hospital y a que no le falte ni un solo equipo, ni un solo medicamento y ningún elemento del personal.

“Estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos de inaugurar este hospital, antes de que concluyera la gobernadora, Claudia Pavlovich, con quien trabajamos de la mano en forma coordinada, y nos entendimos en beneficio del pueblo, en beneficio del estado de Sonora, siempre poniendo por delante el interés general, el interés de la nación, agradecerle mucho a la gobernadora Claudia Pavlovich, que le quiero dar un aplauso, porque está concluyendo su periodo, ya va entregar el día 13″, dijo.

El joven –o casi– Alejandro es la persona y amigo mas leal y eficiente que ha tenido Javier Lamarque en su carrera política, siempre a su lado en las buenas y en las malas, en las altas y bajas.

Paréntesis para dar casi en exclusiva que el Secretario del Ayuntamiento en el gobierno de Javier Lamarque Cano será el Lic. Alejandro Ibarra –el “chino” para sus amigos–, tal vez no siendo una sorpresa porque aunque así se le manejaba hasta antes del proceso entrega-recepcion, despuecito se le ubicaba en la dirección de Desarrollo Social.

Era de esperarse que Andrés Manuel López Obrador no estuviera enterado del motivo de la protesta de los bomberos de la capital sonorense, mostrando extrañeza o desconocimiento sobre el motivo de la protesta de ayer.

HERMOSILLO, SON.– Bomberos de Hermosillo implicados en el caso de la guardería ABC aguardaron cerca de cinco horas la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a las instalaciones del nuevo Hospital General del Estado para pedirle interceda por ellos ante las autoridades judiciales por el proceso judicial que llevan en contra.

Arturo Dávila Pacheco, bombero en activo por 44 años y uno de los cinco implicados en el juicio, señaló que saben que el presidente de la república no imparte la justicia, pero por su investidura podría lograr que se lleve a cabo una revisión del caso que ellos consideren más justa.

El presidente arribó alrededor de las 11: 45 am, ante una muchedumbre de bomberos que a empujones pudo acercarse a la caravana para entregarle una serie de documentos que decir de ellos dan cuenta de las injusticias cometidas.

“Le entregamos una serie de documentos que argumentan de una manera bien compacta y bien específica lo que entendemos que no se ha atendido o no se ha resuelto con argumentos legales de por qué los bomberos no debemos estar involucrados en esto. Queremos que interceda y que el juicio se lleve bajo las condiciones de equidad y de justicia”, afirmó Dávila Pacheco después de que gente allegada al presidente recibiera los papeles.

“Nosotros no nos consideramos culpables, y lo dice la gente, lo dice el pueblo y lo dicen los especialistas también. Nos costó mucho trabajo al final allí. Porque había muchas solicitudes de la gente, pero nos hicimos un espacio y nos recibió. Ahora a esperar a ver qué nos dice. Esperar sus recomendaciones al ámbito judicial. Retomar todo y seguir libres”.

Los otros cuatro señalados como responsables de la tragedia del 5 de junio de 2009 son Martín Francisco Lugo, en aquel entonces comandante de Bomberos; Roberto Copado Gutiérrez, quien era director de la Unidad Municipal de Protección Civil; Rafael Robles Jáuregui y José Jesús Galindo López, del área de inspecciones.