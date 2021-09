Joven de 20 años se vacuna contra covid dos veces el mismo día en Durango

Compartir ! tweet





Autoridades sanitarias de Durango confirmaron que un joven de 20 años recibió las dos dosis de vacuna contra el Covid-19 el pasado 6 de septiembre de manera consecutiva

Autoridades sanitarias de Durango confirmaron que un joven de 20 años recibió las dos dosis de vacuna contra el Covid-19 el pasado 6 de septiembre de manera consecutiva, sin que hasta el momento haya presentado problemas.

El Secretario de Salud Sergio González Romero informó que la persona que fue inmunizada en dos ocasiones fue quien aceptó que se trató de una equivocación.

Fue un error del joven, ya lo reconoció por voto propio, se esta revisando a través de llamadas telefónicas, tres veces al día, todo va bien, no ha tenido ninguna complicación y no creo que vaya a tener”, sostuvo el funcionario estatal.

Hizo un llamado a este sector de la población a actuar de forma consciente. “Pero no hacer las cosas porque creo que es lo mejor y ya para completar mi tratamiento, eso no lo debe hacer, por eso estamos las autoridades sanitarias para encaminar el proceso adecuadamente”.

González Romero, dio que comprende la inquietud de los jóvenes, pero es mejor que se les quite la inquietud de acudir a los antros, reuniones. “La vacuna ni es un pase para entrar a un antro a divertirse, ni mucho menos, quiere decir que el semáforo amarillo es sinónimo de libertinaje, hay que trabajar duro para que todos podamos vencer la pandemia”.

Este sector piensa que con una dosis ya vencieron al virus y no es así, hay que esperar un tiempo para que haga efecto la vacuna.

En redes sociales el joven dio a conocer a través de un texto que por su voluntad se había vacunado dos veces con minutos de diferencia.