POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Será su cuarta visita a Sonora y la última en la que Claudia Pavlovich es gobernadora, cumpliendo el Presidente Lopez Obrador su compromiso de acompañarla en la inauguración del nuevo hospital general y de especialidades de Sonora, en Hermosillo.

Hermosillo a 9 de septiembre del 2021. Confirma el delegado en Sonora de la Secretaría del Bienestar, Jorge Taddei Bringas, que este viernes 10 de septiembre estará visitando la ciudad de Hermosillo el Presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador.

El funcionario federal, detalló que esta nueva visita del presidente de la nación a la capital del estado de Sonora, obedece a que va a realizar una supervisión de la obra del que será el nuevo Hospital General de Especialidades.

“El día de mañana viernes el presidente López Obrador estará en Hermosillo en una visita breve, la numero 13 entiendo del gobierno de Claudia Pavlovich y la 14 desde que resultó electo presidente. La idea de la visita de mañana viernes es hacer una supervisión de obra del hospital general de especialidades”, aseguró.

Añadió, que ese será el único el evento que el mandatario de la nación tendrá en Sonora, ya que posterior a él, continuará con su gira de trabajos por los estados de Sinaloa y Nayarit.

Habrá que ver si asiste el Gobernador Electo Alfonso Durazo, lo más seguro es que si, aunque su oficina de prensa no lo confirmaba por la tarde; ah, no pocas voces sugerían que el hospital fuera inaugurado con Durazo ya como gobernador.

Por cierto no sería descargable que un grupo de bomberos de Hermosillo al menos le hicieran llegar a Lopez Obrador una carta en la que expresen su molestia por la ruindad e injusticia judicial de pretender culpar a varios bomberos por el desastre de la Guardería ABC y llevarlos a presión.

Son varias ya las protestas y movilizaciones de los tragahumos de Hermosillo protestando ante semejante abuso y han logrado el amplio respaldo de la cuidadania.

HERMOSILLO, Sonora.- Bomberos de Hermosillo marcharon este miércoles en protesta contra las acusaciones en el caso de la Guardería ABC, hasta el edificio de la estancia infantil donde ocurrió la tragedia del 5 de junio de 2009.

Arturo Dávila Pacheco, miembro activo del Departamento de Bomberos desde hace 44 años, pidió hace unos días justicia para él y cuatro de sus compañeros, luego de que, afirma, son señalados como culpables de la muerte de 49 niños de la Guardería ABC, donde además 106 resultaron con quemaduras en diferentes grados.

¿Por qué acusan a Bomberos en caso ABC?

Jesús Galindo, Martín Francisco Lugo, Rafael Robles Jauregui y Roberto Copado, son otros de los elementos a los que se les imputa los delitos de homicidio culposo y lesiones, por los que señalados desde hace más de 10 años por el caso ABC. Todo ellos formaban parte del área de inspecciones.

Arturo Dávila firmó en 2002, ocho años antes del incendio, como el entonces jefe de Inspecciones del Departamento de Bomberos en Hermosillo, documentos que se requerían para que la Guardería ABC iniciara operaciones y avalaban la colocación de extintores, señalización y la existencia de salidas de emergencia, solo tenían vigencia de un año.

Anteproyecto no fue respetado como Bombero Dávila lo autorizó

Dicho papel, explica, contemplaba sólo lo que tiene que ver con la instalación de extinguidores, y cuestiones eléctricas de manera general, ya que era lo único que a él como Bombero le correspondía revisar en ese momento.

Desafortunadamente el anteproyecto no fue respetado de la manera en que Dávila Pacheco lo autorizó, pues el plano señalaba la creación de un estacionamiento en el lado Oriente de la guardería el cual jamás se construyó, siendo ese el lugar donde inició la histórica tragedia, señala.

Ese día, Dávila Pacheco, junto con otros de sus compañeros, hicieron todo lo posible por salvar la mayor cantidad de personas, indica.

En su mente, lo único que importaba era poder rescatar a la mayor cantidad de personas que pudiesen, entre niños, maestros y padres que intentaban entrar al lugar, y meses después de tan traumático suceso, el socorrista se llevó una desagradable sorpresa al saber que estaba siendo culpado por la muerte de los niños.

Bomberos Claman Libertad

En un acto simbólico, elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo se colocaron y liberaron de esposas y cadenas de sus manos, pidiendo justicia al grito de “Libetad a los Bomberos” para los 5 elementos implicados legalmente en el caso de la Guardería ABC.

“Es la injusticia más grande que pueda haber”, declaró conmovida hasta las lágrima Carolina Dávila Pacheco, hermana del oficial Arturo Dávila, al admitir que teme sobre su futuro por el caso ABC.

Un total de 22 personas resultaron en mayo implicados y señalados de “participar en una cadena de negligencias”, pero hasta ahora ninguno ha sido encarcelado.

En más de seguridad pública, pero estatal, fuerte ayer la versión de que es un hecho su nombramiento como titular de María Dolores del Río Sanchez, mujer estricta y nada de dejada, como la titular de la SSPF, Rosa Icela Rodríguez.

Para concluir, ayer a mediodía corría fuerte la versión por rumbos de Palacio Municipal de que si el Lic. Victor Landeros no llega a la Secretaria del Ayuntamiento entonces el Plan B seria Andres Salas Sánchez.

Como la vez, Cacho, le preguntamos al susodicho Humberto Angulo Espinoza en el Café Palacio de la cuata Mexia. “Todo puede suceder”, nos respondió.