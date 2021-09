Ejercicio, alimentación sana y otros cambios de hábitos pueden ayudar a evitar la Diabetes: Isssteson

Compartir ! tweet





• Joel Peñaloza Altamirano, especialista del Instituto, recomienda a derechohabientes realizarse un chequeo anual de glucosa en la sangre

Hermosillo, Sonora; septiembre 9 de 2021. Cambios en los hábitos alimenticios y realizar ejercicio diariamente son acciones que podrían, en una persona, retrasar la llegada de la diabetes o evitarla, informó Joel Peñaloza Altamirano.

El doctor de la Clínica de Diabetes de Isssteson y especialista en Medicina Integrada del Adulto Mayor, recomendó a los derechohabientes realizarse una vez al año un estudio de glucosa en la sangre y en caso de que se presenten alteraciones, visitar al médico para un efectivo control de la salud.

“Cuando una persona tiene (en el resultado de laboratorio) más de 100 miligramos por decilitro (mg/dl) y menos de 125 no es Diabetes, pero el tener una prueba de glucosa de ayuno alterada, ya te predispone, en un futuro de unos 10 años, a tener diabetes”, explicó el especialista del Instituto.

Detalló que cualquier valor arriba de 100 mg/dl obliga a acudir a un médico para complementar un estudio que incluya signos vitales, perímetro de cintura, actividades diarias, alimentación, incluso la historia familiar, por lo que hizo el llamado a no minimizar los resultados que ofrece la prueba de laboratorio, e incluso la realizada por medio de Glucómetro.

“Hay estudios que han demostrado que los pacientes que se someten a cambios de estilos de vida, dieta y ejercicio, pueden retrasar la aparición de diabetes o pueden evitarla”, dijo Peñaloza Altamirano.

Aclaró también que dicha enfermedad, a 10 o 15 años de padecerla con un mal control, puede provocar daños de la vista, el corazón, riñones o neuropatías, las cuales se tratan de un daño neurológico que pueden llevar a un paciente a sufrir amputaciones.

“Acudimos al médico cuando nos sentimientos enfermos, pero hay que cambiar un poco eso y revisarnos una vez al año y realizar cambios en los estilos de vida”, dijo Peñaloza Altamirano.

Llamó a los derechohabientes a no tener miedo a los estudios clínicos, sino a enfrentar las enfermedades y mejorar la salud.

Señaló que la diabetes requiere un enfoque y atención multidisciplinario y que la Clínica de Diabetes de Isssteson, ubicada en el Centro Integral de Atención a la Salud (CIAS), Unidad Centro, en Hermosillo, cuenta con la atención especializada de médicos, psicólogos y nutriólogos que apoyan a los pacientes.

El CIAS Centro de Isssteson se ubica en las calles 12 de Octubre y Nayarit, en el centro de Hermosillo; además, el Instituto cuenta con médicos y especialistas en los otros cinco CIAS y más de 30 módulos en el Estado para atender a pacientes con alteraciones de glucosa en la sangre.