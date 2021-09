Compartir ! tweet





Engaña Claudia Pavlovich al Presidente Lopez Obrador de ser clara, transparente y pulcra en el destino y manejo de los recursos públicos. Yo que él no vendría el viernes a Hermosillo

Fea levantada de faldilla le dio a la Gober Omar del Valle Colosio sobre el estado en bancarrota que deja a la administración de Alfonso Durazo

Se de casos de empresas y prestadores de servicios en Cajeme que el gobierno de CPA no pagó –ni abonó–; algunos de ellos han recurrido a despachos de abogados

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Alguien debería informar al Presidente de la República que se informe bien antes de venir este viernes a Sonora a inaugurar el nuevo Hospital General y de Especialidades en Hermosillo.

Debería ser informado sobre el gran engaño de la gobernadora Claudia Pavlovich de presumir un gobierno transparente, de rendición y clarides de cuentas, lo que contradice la realidad.

Esa realidad expuesta el martes ante medios de comunicación social por Omar del Valle Colosio, coordinador del equipo de entrega y recepción del gobernador electo Alfonso Durazo, una exhibida de padre y señor mio para Claudia y para Raul Navarro Gallegos, secretario de Hacienda.

Un gobierno claudillista irresponsable, mala paga , cínico y desvergonzado que merecer ser investigado y auditado a fondo, buscarle hasta debajo de las piedras.

HERMOSILLO.- Omar del Valle Colosio, coordinador del equipo de entrega-recepción del gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño, presentó el informe de resultados del grupo encargado de la transición de gobierno.

En rueda de prensa virtual, Del Valle Colosio informó que en materia de finanzas públicas la entidad tiene una deuda pública estimada en 22 mil millones de pesos, un déficit fiscal por 5 mil millones de pesos, pasivos contingentes (dinero que debe el estado por concepto de juicios) por 3 mil 300 millones de pesos, y pasivos legados en distintas áreas por 5 mil 200 millones de pesos, particularmente en proveedurías y servicios.

José Luis Alomía Zegarra, designado como próximo titular de la Secretaría de Salud, detalló respecto al nuevo Hospital General que la obra física se encuentra en su fase final, mientras que su equipamiento está en proceso y en fase avanzada en coordinación con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Al referirse a la epidemia de Covid-19, Alomía Zegarra explicó que a pesar de que el estado se encuentra en nivel de riesgo alto, la tercera ola del virus registra una reducción semanal de 20 por ciento en comparación con la segunda ola, mientras que han disminuido las hospitalizaciones de casos graves y críticos, así como la letalidad semanal.

En cuanto al abasto de medicamentos, el próximo secretario de Salud reportó que durante 2021 el gobierno sólo ha podido surtir a las unidades médicas el 10 por ciento de sus requerimientos anuales y se requieren 200 millones de pesos para costear el 90 por ciento restante. Además, el Isssteson mantiene adeudos con el Insabi por 236 millones que a su vez no le permiten recibir de esta institución transferencias de recursos por 461 millones de pesos.

Al exponer la situación que guarda el sector educativo, Omar Del Valle dijo que 60 por ciento (mil 830) de las escuelas están en condiciones de regresar a clases y 34 por ciento están cerradas por problemas de infraestructura. Recordó que se requieren 110 millones de pesos para abrir las escuelas faltantes y 190 millones para dar mantenimiento y rehabilitación a las escuelas que ya están en operación.

En materia de infraestructura, el equipo de transición reportó que hay 440 obras públicas en proceso con un costo de mil 300 millones de pesos, un avance promedio de 55 por ciento y 46 por ciento de avance financiero; sin embargo se requieren 650 millones de pesos para ser finalizadas.

Finalmente, se documentó la falta de mantenimiento básico de instalaciones culturales y deportivas, así como del acueducto Independencia, además de 40 millones de pesos en adeudos a concesionarios del transporte urbano, lo que podría poner en riesgo el servicio a los usuarios.

Tan sólo aqui en Ciudad Obregón un buen número de proveedores y prestadores de servicios están en esa larga lista citada por Valle Colosio el martes, cinicos en Palacio de Gobierno se sintieron molestos por la balconeada.

Se, de manera precisa y personal, de algunos de prestadores de servicios y empresas afectadas, tres hoteles entre ellos, que dieron hospedaje durante meses a agentes de la Policia Estatal Investigadora.

A uno de ellos el adeudo es de 1 millón de pesos, otro al que no le han pagado un millón de pesos, y así por el estilo, no se diga a medios de comunicación social que entre deuda, pago de intereses y pago de prestigiado despacho de abogado, la cifra llega casi al millón de pesos.

Esa es la Claudia que a tenido engañado al Presidente Lopez Obrador. Yo que él no vendría este viernes a Hermosillo