No vacunar a niños y adolescentes es negarles la salud: Francisco Moreno

Francisco Moreno, infectólogo del Hospital ABC, afirmó que no vacunar a niños y adolescentes es quitarles la oportunidad de protegerse contra COVID-19

Francisco Moreno, médico infectólogo e internista del Hospital ABC, criticó al Gobierno Federal por no vacunar contra COVID-19 a niños y adolescentes en México, de quien, detalló, se les está negando el derecho a la salud con esta acción.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Moreno Sánchez descalificó las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien aseguró que desviar una dosis a un niño o adolescente, le quita vacuna a una persona que tiene un riesgo mayor ante el coronavirus.

“También los adolescentes y niños pueden tener complicaciones por la enfermedad, incluso con la variante Delta hemos visto un incremento en niños sintomáticos, en hospitalizaciones de niños y jóvenes, y desafortunadamente en la posibilidad tener una defunción”, declaró.

Tenemos que hablar que el riesgo puede ser para cualquier persona, evidentemente hay factores de riesgo que son más importantes en algunos, pero no debemos de pensar que el que usemos la vacuna para un joven se la está quitando a otra persona, porque eso quiere decir que no tenemos vacunas suficientes, y para controlar esta enfermedad debemos tener vacunas suficientes para toda la población.

Moreno Sánchez recordó que México es el país con mayor obesidad infantil y juvenil, “entonces va a haber niños y jóvenes susceptibles, la vacuna se ha aprobado en otros país, sabemos que es segura”.

“No podemos decir que ellos no deben ser vacunados, les estamos quitando la oportunidad de tener protección y además para controlar la pandemia tenemos que disminuir los contagios en todos los niveles: los niños se contagian y los niños contagian”, señaló.

Es negarle la salud a un joven o niño que puede tener una mala evolución (de COVID-19), no es desvío, incluso es el derecho que tenemos por ser mexicanos. Nos pasó a nosotros los trabajadores de la salud el sector privado, no fuimos prioridad, no debemos seguir haciendo este tipo de discriminaciones, porque lo único que ha llevado es a mayor número de muertes y mayor sufrimiento en esta pandemia tan terrible”, refirió.

Sobre las mil 71 muertes por COVID-19 registradas en México en la última jornada, el médico infectólogo e internista del Hospital ABC aseveró que la mayoría son gente joven., razón por la cual pidió al Gobierno de México ya no seguir regalando vacunas y acelerar la vacunación.

No regalemos vacunas, apliquemos las que estén guardadas y abramos la vacunación para que la mayor cantidad de mexicanos estemos vacunados y solamente e 27 por ciento de los mexicanos tenemos esquema completo que con la variante Delta, el no tener esquema completo te pone en desventaja”, externó.

“El 73 por ciento de los mexicanos tiene susceptibilidad de estar enfermos y tener complicaciones por la variante Delta”, destacó.

Con información de López-Dóriga Digital