Un buen gabinete es clave para el desarrollo de cualquier Gobierno, y esto es lo que está haciendo Alfonso Durazo en los nombramientos de sus principales funcionarios

“Mi gabinete no será de compadres”: Alfonso Durazo; analistas y columnistas políticos agarrados fuera de base en el caso de Alvaro Bracamontes

Resalta y destaca el analista político, Benjamin Gaxiola Loya, las amenas pláticas de café de Sostenes, Faustino y JFH en La Mesa Plural del Yori Inn

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Tras 24 horas del anuncio del gobernador electo Alfonso Durazo sobre su anuncio de los principales funcionarios continuan los comentarios de todo tipo, sobre todo en los centros nerviosos políticos, partidos, oficinas de gobierno y no se diga en las mesas cafeteras.

Es cierto, un buen gabinete es clave para el desarrollo de cualquier gobierno, y ni que decir lo dicho por Alfonso que el suyo no será un gabinete de compadres, y esto último habla muy bien del oriundo de Bavispe.

Un buen gabinete es clave para el desarrollo de cualquier Gobierno. Alfonso Durazo anunció ayer la parte central de su equipo de trabajo y luce interesante. Algunos nombramientos estaban bastante “cantados”, pero trajo sorpresas. La primera fue que no apareciera María Dolores del Río y que dejara pendiente anunciar a los titulares de Educación, Economía y Seguridad. ¿Será que hacia allá apunta la flecha de María Dolores? Sería tan interesante como sorpresivo.

Alvaro Bracamonte Sierra en Secretaría de Gobierno. Definitivamente un perfil diferente, pensado “fuera de la caja”. Es un intelectual con muy poco roce político, lo cual podría ser cuestionado por los expertos, pero esas son sus fortalezas. Es un hombre con prestigio, serio, que nunca se ha enredado en escándalos. Lo verán con respeto y garantiza que no habrá “travesuras de bajo nivel” desde la oficina número dos del Gobierno estatal. No es alguien que se preste a esas cosas.

Célida López a Turismo ya estaba muy visto. Ella es una mujer efectiva y seguramente traerá ideas diferentes y dará resultados. El perfil del puesto es ideal para su personalidad. En Salud va José Luis Alomía, otro nombramiento muy obvio. Es figura nacional, tiene el oficio y, sobre todo, sabrá coordinarse y traer recursos de la Secretaría a nivel federal porque fue miembro prominente de ella. Ya fue funcionario de salud en Sonora y le fue muy bien.

Omar del Valle Colosio a Hacienda es otra decisión adecuada. Fue el encargado de coordinar al equipo de transición. Es economista por el Tec de Monterrey y estudios de postgrado en Harvard y Georgetown. Sobrino de Luis Donaldo, tiene un perfil técnico y es de todas las confianzas de Durazo.

En Sedesol va Wendy Briceño. Es demasiado para ella, no se ha caracterizado por ser muy efectiva. La buena noticia es que ya no será diputada federal. Olga Armida Grijalva al fin tiene un reconocimiento a su trayectoria, va a la Secretaría del Trabajo. Es honesta, directa y respetada.

Guillermo Noriega tiene el perfil exacto para la Contraloría. Un paquete grande, pero sabe de qué se trata, ha dedicado gran parte de su vida a estas actividades. Como delegado del IMSS fue efectivo.

Al DIF va Lorenia Valles Sampedro. Una mujer luchadora y sí le interesa apoyar a las clases más desprotegidas. Excelente nombramiento. Como diputada federal tuvo sus tropiezos, pero el resto de su carrera política ha sido congruente y responsable.

La primera impresión habla de un equipo de trabajo muy analizado, que busca efectividad. Sí se ve completo. Salvo detalles, apunta a un buen inicio de sexenio.

Para la gran mayoría de los analistas políticos y columnistas politicos aun no entienden el cambio de 360 grados que dio Durazo con la designación de Alvaro Bracamonte como Secretario de Gobierno cuando estaba mas que cantado que sería el Lic. Jesús Acuña, hijo del Lic. Francisco Acuña Griego

Inclusive allegados a Jesús estaban listos para ser llamado por él como colaboradores; Bracamontes es parte del Consejo Editorial de El Imparcial como asiduo columnista semanal.

Acaso Alfonso valoró eso ultimo en una especie de cuota para el diario de los Healy acostumbrados a “co-gobernar Sonora? Es pregunta.

En el caso de Armida Grijalva, expresidenta del Instituto Estatal Electoral pudiese haber una atencion a la aun gobernadora Claudia Pavlovich, pues en privado se dicen “comadres”.

Por otra parte, el Lic. Benjamin Gaxiola Loya, historiador, analista político y asesor de la Diputada Ernestina Castro, hizo un buen comentario sobre Cajeme este lunes en un programa de radio de noticias y comentarios –de Hermosillo– donde participa los lunes.

Comentó que en ningún café –de corte político– de Sonora se da el caso de que asistan en la misma mesa cafetera tres Ex Alcaldes, citando a Sostenes Valenzuela Miller, Faustino Félix Chávez y Jesús Felix Holguin. Es que Benjamin, que por cuestiones de trabajo viene uno o días a la semana aquí a Obregón, llega a la cafetería del Yori Inn.