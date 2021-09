CUENTA BANCO DEL BIENESTAR CON TERRENOS PARA LA INSTALACIÓN DE TRES SUCURSALES MÁS EN CAJEME

Compartir ! tweet





A solicitud del Gobierno Federal el Banco del Bienestar dispondrá de mil 200 metros cuadrados para edificar tres sucursales en la zona rural

En Sesión Extraordinaria y Privada de Cabildo, los regidores cajemenses aprobaron por mayoría la desincorporación del dominio público de tres predios propiedad del H. Ayuntamiento de Cajeme, con una superficie de 400 metros cuadrados cada uno, ubicados, el primero en fracción central norte de la manzana 9, de la colonia popular Fundadores de la Comisaría de Marte R. Gómez y Tobarito; el segundo, localizado en la fracción noroeste de la manzana 4, de la colonia Jardines de Providencia, de la Comisaría de Providencia, y el tercero, en la colonia Vida Digna de la Comisaría de Pueblo Yaqui, para su posterior donación condicionada a favor de la Secretaría del Bienestar con la finalidad de construir tres sucursales del Banco del Bienestar, con los que completarían seis instalaciones de Banca para el Desarrollo en Cajeme.

“El cual tiene por objeto llevar servicios bancarios y dispersión de recursos federales aplicados en programas sociales a las comunidades más vulnerables que no cuenten con sucursales de la banca comercial, lo anterior en el entendido de que no dar a los inmuebles el uso específico para el que se dona, no llevar a cabo o no presentar avances de la construcción en un periodo de 12 meses a partir de la publicación de los acuerdos respectivos, los inmuebles donados podrán ser restituidos a los bienes del dominio público del municipio”, explicó el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado.

Luego de este acuerdo de cabildo, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado manifestó que, con esta acción favorable para la comunidad, se cumple con la solicitud de donación del Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Bienestar, para acercar los servicios bancarios de carácter social en beneficio de las familias cajemenses, quienes cuentan con tres sucursales ya edificadas en Estación Corral, Villas del Palmar y Nueva Esperanza.

Cabe destacar que la disposición de los bienes inmuebles municipales, se logró por las gestiones de la Síndico Municipal, Elizabeth Espinoza Ayala, quien junto con su equipo de trabajo y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, concretaron los terrenos donde se construirán tres sucursales más que vendrán a mejorar la imagen, incrementar la plusvalía e impulsar el desarrollo urbanístico y social de dichas comunidades rurales.

En otro punto de la sesión, los ediles también aprobaron la sala de cabildo se constituya como recinto oficial para celebrar la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento, relativa a la ceremonia de instalación del Ayuntamiento Electo, administración 2021-2024, misma que tendrá lugar el jueves 16 del presente mes en punto de las 10:00 horas.

De igual manera, acordaron la celebración de un convenio de colaboración con la Fundación Primer Centenario de Cajeme A. C., cuyo objetivo es diseñar y desarrollar proyectos para generar condiciones para obras culturales, históricas y artísticas a implementar en el municipio con vistas al centenario de Cajeme.

Además, se aprobó el proyecto de Reglamento sobre Preservación, Conservación y Restauración del patrimonio cultural del municipio de Cajeme, incluyendo el envío de un exhorto al Instituto Sonorense de Cultura para que se avoque a la restauración del mural instalado en la biblioteca pública “Jesús Corral Ruíz”; celebración del Convenio de Colaboración para la Operación del Programa Desayunos Escolares con el Gobierno del Estado; celebración de Convenio para la aplicación de descuentos vía nómina, a trabajadores que deseen construir, remodelar o ampliar su vivienda, con la empresa RCR WTE de México S. A. de C.V.; se aprobó la ampliación de licencia sin goce de sueldo, hasta por 12 días, al cargo de regidor a Rodrigo Robinson Bours Castelo y se tomó protesta a Elisa Irene Palafox Valenzuela, como Regidora Propietaria, quien cubre la vacante que dejó Bours Castelo, entre otros acuerdos de la sesión extraordinaria y Privada de Cabildo.