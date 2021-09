Compartir ! tweet





Gabinete de Alfonso Durazo, casi los mismos nombres, pero con cargos distintos a los de la famosa lista de la semana pasada

Alvaro Bracamontes a la Secretaria de Gobierno y Omar del Valle Colosio a Hacienda; por qué se cayeron Jesús Acuña y Rodolfo Castro?

Discute el TEE delicada denuncia en contra del Dip. Hiram Leobardo Solís; los cargos son graves por violacion de espacios públicos

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Hubo y no hubo sorpresas en la designación de los nuevos miembros del gabinete anunciado ayer por el gobernador electo Alfonso Durazo Montaño. Si, casi los mismos personajes manejados en la famosa lista de la semana pasada.

Si, pero varios de ellos no van donde decía la primera lista y que hasta el domingo se replicaba en las columnas políticas de Hermosillo y Ciudad Obregón, como esta Política Regional de El Regional de Sonora.

Lo mas relevante fue la sorpresa en la Secretaria de Gobierno donde estaba mas amarrado que un “entamalado” el Lic. Jesús Acuña, hijo del bien recordado maestro Francisco Acuña Griego.

Algo pasó al cuarto para las doce porque Jesús no salió ayer en ninguno de los nombramientos dados por el propio Durazo, aunque lo reportaban ayer en la casa de Alfonso, aquí todo bien, seria el mensaje.

De la misma manera la sorpresa de ayer fue la designación del economista de la Universidad de Sonora y columnista semanal de El Imparcial, Alvaro Bracamontes Sierra como Secretario de Gobierno.

De la oficina de medios que conduce Edgar Sallard, se envió el siguiente boletín de prensa a los medios:

El gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer este lunes los primeros 11 integrantes (5 mujeres y 6 hombres) que formarán parte de su gabinete legal, cuyos perfiles, aseguró, son de personas capaces, honestas, comprometidas y con una alta sensibilidad política.

En conferencia de prensa virtual con la participación de más de 600 asistentes, Alfonso Durazo Montaño informó que las dependencias estarán encabezadas por las siguientes personas:

Álvaro Bracamonte Sierra, Secretaría de Gobierno; Wendy Briceño Zuloaga, Secretaría de Desarrollo Social; Omar del Valle Colosio, Secretaría de Hacienda; Célida López Cárdenas, Secretaría de Turismo; José Luis Alomía Zerraga, Secretaría de Salud; Olga Armida Grijalva Otero, Secretaría del Trabajo.

Además, Heriberto Aguilar Castillo, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Fátima Rodríguez Mendoza, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura; Guillermo Noriega Esparza, Secretaría de la Contraloría General; Lorenia Valles Sampedro, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; y Rodolfo Castro Valdez, Oficina del Ejecutivo.

Durazo Montaño aclaró que en el transcurso de la semana y en los primeros días de su gobierno se concluirá el proceso de designaciones de las y los integrantes del gabinete legal, gabinete ampliado, y los organismos descentralizados.

“Hemos buscado a las y los mejores sonorenses disponibles para la tarea. Todos ellos, en primer lugar, gente sumamente capaz, gente sumamente honesta, gente socialmente comprometida y con una alta sensibilidad política. Son cuatro condiciones básicas para la integración de mi gobierno”, añadió.

El gobernador electo recordó que en Morena no se responde a una visión patrimonialista, ni se ve al poder como una peña de cuates o integrantes de un círculo personal que son los que puedan acceder a los puestos de responsabilidad y agregó que “si eventualmente en el proceso de su desempeño se salieran del cumplimiento de alguna de estas responsabilidades no tendrían posibilidades de continuar”.

También sorpresa en la Secretaria de Hacienda donde al cuarto para las doce se cayó Rodolfo Castro Valdez siendo entonces que Durazo optó por Omar del Valle Colosio a quien se ubicaba como jefe del gabinete.

En otros asuntos que ayer lunes también dieron la nota fue la información del Tribunal Estatal Electoral en la que se discute una grave denuncia en contra del diputado local Hiram Leobardo Solos Garcia.

De acuerdo a la denuncia interpuesta, los cargos son graves por tratase da violacion de un espacio público, veremos si el pastor evangelista y diputado por el XVI Distrito sale bien librado, se le sanciona o es desaforado.

Así es, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral en Sonora, puso a discusión la denuncia interpuesta hacia Hiram Leobardo Solía por supuesta colocación de propaganda prohibida.

En la sesión de alegatos del Tribunal, el Secretario Vector Sigifredo Cruz detalló que la denuncia fue interpuesta por un particular por la supuesta colocación de propaganda electoral en lugares públicos.

El propio Secretario del Tribunal, al escuchar los dos alegatos de las dos partes, dijo que el juicio se desarrollará este 8 de septiembre.

“Derivado de la denuncia interpuesta por el ciudadano Arturo Leyva Jiménez en contra de Hiram Leobardo Solís en su calidad de candidato a diputado local por el municipio de Cajeme”.

De acuerdo a la denuncia interpuesta, dicho cargo es grave por el carácter de tratarse de un espacio público.