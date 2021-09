DOTA GOBIERNO MUNICIPAL Y DIF CON EQUIPO Y MATERIAL MÉDICO A HOSPITALES Y ASILO SAN VICENTE

Compartir ! tweet





Con la finalidad de que las instituciones de salud y los organismos de la sociedad civil dispongan del material y el equipo médico necesario para brindar una oportuna y efectiva atención a sus pacientes, sobre todo ante la persistencia de la pandemia por COVID-19, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado y la Presidenta del Voluntariado DIF Cajeme dotaron de diversos paquetes de artículos sanitarios y ortopédicos a la Clínica Hospital del ISSSTE, el Hospital General de Ciudad Obregón y el Asilo San Vicente.

Los equipos y material médico forman parte de los apoyos derivados del convenio que el Presidente Municipal firmó a través del Comité de Ciudades Hermanas Tucson-Ciudad Obregón, con la Fundación Portable Practical Educational Preparation, (PPEP, INC) y después de haber entregado la ayuda con productos de salud a diferentes comunidades y dispensarios médicos, ahora la asistencia se dirige a las clínicas y hospitales de Cajeme, así como al asilo para personas de la tercera edad.

En compañía de la Presidenta del Voluntariado DIF Cajeme, Arlen Margarita Mariscal Vélez, el Presidente Municipal expresó que el propósito de esta ruta de entrega consiste en dotar a las instituciones de salud y a los organismos no gubernamentales para que dispongan del material y el equipo médico necesario que coadyuve a brindar una oportuna y efectiva atención a los sectores más vulnerables de Cajeme, sobre todo frente los desafíos impuestos por la pandemia del COVID-19.

“Nosotros nos sumamos en ese proyecto porque tenemos que seguir atendiendo a nuestros sectores vulnerables, porque la calidad de vida de todos implica dignificarse a cada uno de nosotros que estamos participando, independientemente desde que frente los hacemos”, expresó el Alcalde Mariscal Alvarado.

La Presidenta del Voluntariado DIF Cajeme, Arlen Margarita Mariscal Vélez señaló que nada es más importante en estos momentos que poder contribuir para que se brinde una excelente atención médica a las personas que así lo requieran y que más lo necesitan.

“Hoy este trabajo es un resultado de parte del municipio y del presidente que nos ha respaldado siempre, que nos ha dado la confianza a DIF para poder hacer llegar a la gente más necesitada y más vulnerable del municipio estos beneficios”, manifestó la Presidenta de DIF.

Luego de la entrega simbólica del instrumental médico y de curación, la Directora del Asilo San Vicente, Cecilia Esquer de Martínez; Gabriela Jiménez, en representación de Luis Severo Castro Paz, Director de la Clínica Hospital ISSSTE y Salvador Icedo Zamora, Director del Hospital General agradecieron a las autoridades municipales por el equipamiento recibido.

“Darle las gracias al señor presidente y a todo su equipo, siempre son bienvenidos todos los artículos médicos, todo es bien recibido en el asilo, muchísimas gracias”, indicó la Directora del Asilo.

“El contar con esta donación que muy gratamente recibimos de parte del presidente, siempre ha sido muy cercano a nuestra institución y nos ha apoyado en varias ocasiones, así que mi agradecimiento y aprovecho para desearle todo el éxito en su trayectoria”, mencionó a nombre de los derechohabientes la representante del ISSSTE.

En este mismo sentido se expresó el Director del Hospital General de Ciudad Obregón, “la verdad no tiene idea de todo lo que nos va a ayudar a nosotros ese material que nos están donando, y de nuevo como siempre agradeciendo a nuestro presidente Sergio Pablo Mariscal, porque siempre ha estado pendiente del hospital, siempre atendiendo las necesidades de la gente humilde”, señaló.

Estuvieron presentes, el Director de Salud Municipal, Néstor Ibarra Páez y las hermanas religiosas Gabriela Patricia López y Heidi González, del Asilo San Vicente.