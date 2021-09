Compartir ! tweet





Andrés Manuel Lopez Obrador furioso con la sucesión presidencial: “Me tienen harto, ya no les importa la 4T”. Así de enfático y molesto

Que habría enviado mensajes cifrados a Ebrard, Sheibaum y Monreal a que renuncien y de una vez se vayan a hacer campañas de proselitismo * Alfonso Durazo informó a través de un mensaje en redes sociales que su salud evoluciona favorablemente ante el contagio del Covid-19 al que dio positivo el pasado jueves

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Siempre se ha dicho de que Andrés Manuel Lopez Obrador se puede esperar todo ante su cambiante temperamento de un día para otro; que nadie se sienta seguro de contar con todo su apoyo ni decir que bajo su sombra está protegido contra todo y contra todos.

Durante la presente semana que está por concluir eso ha quedado debidamente confirmado, pero dejemos atrás los casos de Julio Scherer y de Olga Sánchez Cordero, veamos lo de ayer sábado y que nos obligó a elaborar columna para este domingo.

Furioso con la sucesión anticipada que él mismo puso en marcha con sus “corcholatas” –descoloridas y aplastadas–, el Presidente da una muestra más que no es de fiar ni con los suyos, y te lo digo Claudia para lo entiendas Marcelo, y Ricardo.

Fue tema de debate durante varias semanas en el círculo rojo. ¿Por qué López Obrador había acelerado el proceso de sucesión, en un movimiento inédito para la política mexicana? Las hipótesis fueron de lo más variadas, pero hace apenas unos días el Presidente dejó entrever ante sus colaboradores más cercanos su preocupación en torno a ese tema.

Dentro de Palacio Nacional AMLO aseguró que tanto Ricardo Monreal como Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum están más preocupados por el proceso de 2024 que por ayudar a fortalecer su gobierno. “Me tienen todos harto, ya no les importa la 4T”, sentenció tajante.

Se refería así a la concatenación de reveses que viene sufriendo su gobierno, en diversos frentes políticos. Repasemos. Para empezar, tuvo que mover -con cierto decoro- a su “Monje Negro” Gabriel García, bajo la sospecha de que había operado de forma dudosa en la Ciudad de México. El señalamiento es que no “jugó” a favor de Sheinbaum, porque ya se había decantado por Ebrard. Eso explica por qué AMLO tomó el control de los programas sociales directamente bajo el mando de Carlos Torres, el junior amigo de su hijo Andy.

Una lectura similar hizo sobre la crisis en el poder judicial, en donde el interlocutor Julio Scherer también salió eyectado y, de nuevo, hablamos de un colaborador estrecho que ya se había inclinado en favor del proyecto sucesorio de Sheinbaum. Para AMLO, varias de las rebeldías en la Justicia se explican por la profunda enemistad que se instaló entre Scherer y Ebrard, otrora aliados.

La historia del destape con Ebrard es llamativa, porque el Canciller le habría avisado a AMLO de la reunión que estaba preparando en Toluca, revelada en exclusiva por LPO. Lo que al Presidente no le gustó fueron otras reuniones que Ebrard mantuvo en la oficina privada que instaló en la colonia Del Valle, donde ya desfilaron varios políticos y empresarios, entre ellos algunos magistrados del Tribunal Electoral.

¿Acaso eso explica la operación que se orquestó desde Palacio Nacional para que los grandes medios con cierta interlocución con la 4T no publiquen nada de la impactante reunión que mantuvo Ebrard con los principales magnates de México? Dudas que se instalan en el establishment y que se irán develando con el correr de las semanas.

Lo que sí quedó claro es que, desde ahora, AMLO tomará decisiones que no luzcan como señales en favor de nadie. ¿O Alejandro Encinas no era la opción obvia e inevitable para cuando Olga Sánchez saliera de Segob? La llegada de Adán Augusto en efecto es un Plan C, pero sobre todo un mensaje de “ya todos manténganse quietos”. Los principales suspirantes desde luego son los destinatarios.

En Palacio Nacional queda claro que AMLO empieza a encerrarse entre sus más íntimos, o en aquellos que no tienen una vocación ya desatada. ¿Seguirá empoderando a posibles nuevos suspirantes, para licuar así la sucesión que él mismo desató? Su entorno asegura que en unas semanas habrían más novedades.

Por otra parte, el gobernador electo Alfonso Durazo envío en redes sociales que ya se siente mejor de salud tras dar positivo al Covid-19, ah, y que la mayor parte de su familia también está contagiada.

El gobernador electo, Alfonso Durazo Montaño, informó a través de un mensaje en sus redes sociales que su salud evoluciona favorablemente ante el contagio de Covid-19 al que dio positivo el jueves pasado.

“Afortunadamente el impacto ha sido muy leve. Hoy amanezco francamente bien… lamentablemente también está contagiada la mayor parte de mi familia, mi hija, mi nieto, que es lo que más me duele. Entonces fue un contagio que se dio en actividades familiares. Esto ya viene de hace algunos días, pero afortunadamente las cosas van muy bien”, comentó desde su domicilio, en el que se encuentra en aislamiento y reposo.

Durazo Montaño comentó que ha seguido trabajando en la definición del nuevo gabinete estatal y reiteró su compromiso de presentarlo a inicios de la siguiente semana a través de una videoconferencia.

Aprovechó para informar del resultado de la gira de trabajo que sostuvo a mediados de la semana con Horacio Duarte Olivares, administrador general de Aduanas, en la que se anunció una inversión de cinco mil millones de pesos en la modernización de todas las aduanas del estado para hacer más eficiente el cruce de personas y de mercancías.

El gobernador electo señaló que al monto de la inversión podrían sumarse mil millones de pesos adicionales para modernizar el puerto de Guaymas y convertirlo en un centro de carga de nivel internacional que será palanca para el relanzamiento económico de Sonora:

“Ahí se construiría, 500 millones de pesos más o menos, un muelle completo, se instalarían dos grúas típicas, que son marca Panamax, que son las más modernas las usadas con mayor frecuencia en los distintos puertos del mundo, y también 500 millones de pesos para el dragado del puerto”, detalló.

Bien por Alfonso y familia, saldrán adelante.