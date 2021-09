Compartir ! tweet





Hoy viernes Sesión de Cabildo, a ver que dice Rosendo Arrayales sobre la disposición del IEE de que una mujer iria como regidora propietaria del PES y no él

Revertira nueva mayoría de Morena lo que Alfonso Durazo llamó en su momento “golpe de estado legislativo”; Claudia soltó muchos millones para ello

Ricardo Monreal, el mas completo y preparado de Morena y la 4T para la candidatura presidencial en el 2024; Amlo no debe aprovechar su popularidad para imponer a Claudia Sheibaum

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Para este viernes a la 1 pm está prevista una reunión del Cabildo de Cajeme, extraordinaria, según se supo ayer por rumbos de Palacio Municipal, desconociendose los temas a tratar.

Sin embargo, no se descarta que algunos de esos puntos a tratar es el de la entrega-recepcion, y vamos a aprovechar –si es que la sesión no se cancela de última hora, para platicar con Rosendo Arrayales.

Y por qué, de preguntará usted, pues porque el aguerrido regidor ya lleva varios días en Hermosillo solicitando a su partido, el PES, que lo dejé como regidor propietario 2021-2024, pues logró más de 6 mil votos.

Un allegado a él nos decía ayer a mediodía en las oficinas de regidores, que con el asunto de la paridad de género el IEES ordenó que fuera mujer, o sea, un Instituto Electoral que no respeta a los partidos.

Pero el caso de Rosendo se está repitiendo en la gran mayoría de los municipios, monas falta que el IEES le diga a Rodrigo Bours que no puede ser regidor y que tiene que proponer a una mujer.

Pero bueno, lo del también delicioso Rodrigo esta además si finalmente se va a decidir si de nuevo es regidor, pues por rumbos de la misma sala de regidores se dice que no, y que además se retira de la política.

Y en estos dos últimos casos, los de Arrayales y Rodrigo quien saldría ganando seria Javier Lamarque Cano, pues ambos serían una piedrita en sus zapatos, así que Javier le ha de estar rezando a Dios para que repitan como regidores.

Donde también se avecina, no una tormenta, es en el nuevo Congreso Local por aquello de que la nueva mayoría de Morena va a revertir lo que Alfonso Durazo llamó “golpe de estado legislativo”, y verá porque.

El diputado local morenista Jacobo Mendoza, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, anunció que se revertirá la reforma constitucional del 2018 que limitaba las facultades del Poder Legislativo.

Dicha reforma fue propuesta por la gobernadora Claudia Pavlovich y aprobada el 8 de agosto del 2018 por la Legislatura LXI, de mayoría priista y que estaba a punto de concluir para ser sustituida por la LXII, dominada por Morena.

Al asumir ésta sus funciones llegó con “las manos atadas” y no pudo decidir sobre el nombramiento de los funcionarios del Congreso, de filiación priista básicamente y quienes continuaron en sus cargos hasta hoy.

En agosto del 2018 el entonces senador electo, Alfonso Durazo Montaño, calificó la iniciativa de Pavlovich como un “intento de golpe de Estado legislativo” y agregó que también afectaría la capacidad de los futuros presidentes municipales.

Durazo incluso hizo una advertencia al anunciarse la iniciativa de Pavlovich: “Ojalá que no lo haga”, comentó, pero sus palabras fueron ignoradas por la gobernadora quien finalmente impuso su reforma.

Los puntos principales de la reforma rechazada por los morenistas eran: