Se habla de miles de millones de pesos “volando” en el gobierno de Claudia Pavlovich y que Alfonso Durazo ya tiene la lista de quienes serán llamados a cuentas

De nuevo, ayer tarde la oposicion frena la necedad de AMLO de convocar a un periodo extraordinario del Congreso para aprobar la ley de revocación de mandato

Luis F. Del Valle Colosio, coordinador general del proceso entrega-recepcion será el Secretario de Gobierno y no el Lic. Acuña Griego

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Alfonso Durazo ya tiene en uno de los cajones de su escritorio la lista –negra o rojo, como usted guste llamarle– de los principales funcionarios que se han enriquecido de manera descomunal.

Lista que encabeza la nueva millonaria de la Colonia Pitic: Claudia Pavlovich Arellano, y sobre ella y aquellos irá el Gobernador Durazo meses después de que ya haya calentado la silla de su oficina de Palacio de Gobierno.

Alfonso no solo estará con el llamado del Presidente Lopez Obrador a todos los gobernadores entrantes sino que estará cumpliendo uno de sus principales compromisos de campaña: Auditar todo.

Desde mediados de este nefasto y desaseado gobierno claudillista se habia venido hablando de la creación de nuevos ricos en el gabinete legal y ampliado y esto se desbordó en el quinto y sexto año: A manotear.

Se habla de miles de millones de pesos en la rebatinga, encabezando la lista la nueva rica de la Pitic a quien le atribuyen la compra de un lujoso departamento para la hija que se le caso en Guadalajara.

En días pasados trascendió en redes sociales la compra de una casa en las afueras de Barcelona, España, a donde dizque se irá a vivir como consul de México.

Sale sobrando volver a repetir el gran cambio económico de ella y su consorte de todo mundo conocido cuando hasta antes de entrar como gobernador su pareja andaba casi pateando los botes; quien sabe si a este último también lo alcance el brazo de la justicia.

Trasciende que en la SIDUR que maneja Ricardo Martinez están sin justificar 7 mil millones de pesos; en la Secretaria de Gobierno –durante el periodo de Miguel Pompa Corella– 700 millones.

En la CECOP del villajuarence Manuelito Bustamante se habla de 1,800 millones de pesos sin aclarar; en el Fideicomiso del Transporte FEMOT, otros 500 millones.

También en la Secretaria de Salud a cargo de Enrique Claussen se va exigir clarides en el manejo y destino de 600 millones de pesos; asmismo el primo de la Gober, el Pano Salido, también viene en la lista de Durazo.

Alfonso Durazo no viene con la intencion de meter al bote a funcionarios transas y ratas del gobierno de la Pavlovich, sino que en los casos donde se comprueben los desfalcos se regrese al estado lo fraudeado.

Y, así, ir por casas y departamentos comprados en Hermosillo y San Carlos, ir por ranchos y campos agrícolas y en todo jugará un acertado papel la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto

Así que a devolver por las buenas lo robado o van al botiquín.

En otros temas, todo indica que Lopez Obrador se quedará sin el circo de la revocacion de mandato aunque más bien es –seria– ratificación de mandato, pues hasta ayer tarde no le daban los números a Morena en la Comisión Permanente.

La oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión frenó nuevamente la intención de Morena y sus aliados de convocar a un periodo extraordinario este viernes 20 de agosto para analizar la Ley Federal de Revocación de Mandato; la Ley Federal de Juicio Político; y la nueva Ley Armada de México.

En medio de un largo y por momentos ríspido debate, Morena, PVEM, PT y PES sólo lograron 24 votos a favor, insuficientes para la mayoría calificada que se requiere. Mientras que el llamado bloque de contención obtuvo 13 en contra.

El llamado bloque de contención -PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano- reiteró su rechazo a este periodo extraordinario. La bancada de Morena y sus aliados buscaban 25 votos para lograr la mayoría calificada y poder convocar al extraordinario.

Kenia López Rabadán, dijo que el PAN no se avaló un periodo extraordinario basado en los caprichos del presidente López Obrador, porque se los instruyó y regañó desde la mañanera. “Al pueblo no le interesa la revocación de mandato, le interesa comer, le interesa vivir, tener mejores hospitales para la gente que está muriendo por Covid-19”.

“Que se vayan acostumbrando al freno de la oposición”: Jesús Zambrano tras rechazo de extraordinario

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano

“No tienen los votos, les iba a traer un calculadora pero se les iba complicar, les traje un abaco”, dijo la panista quien lamentó que Morena reaccione a los manotazos de López Obrador. “No se les olvide que Hitler también ganó en Alemania. Creo que tenían la misma lógica de muchos legisladores de Morena de generarle atributos que no tiene, estamos hablando también de un dictador”, argumentó.

Previó a ello, la diputada por Morena, María del Carmen Almeida, aludió en tribuna el tema de Hitler y el estadio de Berlín, inaugurado por el dictador, el cual fue utilizado en el Mundial de Futbol de 2006, donde por primera vez se ondeó la bandera de esa nación y dijo que a diferencia de México donde se dio una revolución pacífica en 2018 con López Obrador.

Lucía Trasviña, senadora de por Morena, al momento de votar lanzó arengas en favor del presidente López Obrador, pero también gritó “mueran los neoliberales y fuera Lorenzo Córdova” del INE.

Dulce María Sauri, diputada del PRI, indicó que a 11 días de que termine la actual Legislatura a Morena le llegaron las prisas inusitadas, no motivadas por la propia figura de revocación de mandato.

Recordó que quienes piden la revocación son los que están en contra del presidente, no los que están a favor, “no se confundan. Es una llave que tiene que activar la ciudadanía, hay plazos y procedimientos que no puede modificar la ley reglamentaria”.

Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano, se pronunció en contra de la expedición de la Ley Federal de Revocación de Mandato, ya que afirma que el Primer Mandatario ha confundido la -Revocación de Mandato con la Ratificación de Mandato-.

Dijo que su partido no cuestiona la legitimidad del presidente de la República, sin embargo; pide que asuma su responsabilidad como titular del Poder Ejecutivo y convoque a la unidad, sin descalificar al Congreso de la Unión y al Poder Judicial.

Por Morena, la diputada María de los Ángeles, cuestionó a la oposición su miedo a trabajar en favor del pueblo. Asegura que la oposición sistemáticamente se opone a la realización de periodos extraordinarios.

Xóchilt Gálvez, senadora del PAN, subió a tribuna con un pequeño pizarrón donde se hizo las operaciones aritméticas donde subrayó “les faltan 1.8 votos”. Dijo que la soberbia y la cerrazón fue de Morena, quien no quiere escuchar a la oposición y prefieren “hacer leyes por instrucción y ser sumisos, a mi no. Yo no estoy a disposición del emperador de este país”.

AMLO acusa a Vázquez Mota y Osorio Chong de obstaculizar discusión por revocación de mandato

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, dijo que la oposición con hipocresía dice estar de acuerdo en la revocación de mandato, pero se oponen a esta reforma que aseguró, busca que el pueblo decida si se continúa con el mandato del presidente de la Republica.

Cuestionó que el INE inicie el análisis sobre la propuesta de ley en materia de revocación de mandato, cuando no tiene facultades para legislar.

Juan Manuel Fócil Pérez, senador del PRD, dijo que la postura de su grupo parlamentario es firme a favor de la expedición de la Ley Federal de Revocación de Mandato, pero no bajo un proceso alejado del diálogo y del acuerdo de los diversos grupos parlamentarios.

Regresando con lo de la lista que ya tiene el de Bavispe sobre presuntos desvíos de recursos se desconoce hasta que punto esto también podría alcanzar a la Secretaria de Finanzas a cargo del cajemense Raul Navarro Gallegos, lo mejor es esperar a que Alfonso se asiente bien como mandatario, y ya veremos.

Por lo que se refiere al gabinete, si en un principio se manejo a un hijo del Lic. Francisco Acuña Griego como Secretario de Gobierno, ahora ya es un hecho que ahí va el Lic. Omar F. Del Valle Colosio, coordinador general del proceso-entrega recepcion.

Omar es un excelente profesionista muy cercano a Durazo desde que este fuera secretario particular de su tío Luis Donando Colosio Murrieta, creo que es hijo de una de las hermanas de Luis Donaldo.